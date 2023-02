Wenn die Augen schlechter werden – Mobile Beratung für Menschen mit Sehverlust am 03.März 2023 auf dem Zentralparkplatz Weidenau

(wS/eutb) Siegen 25.02.2023 | Wenn die Augen schlechter werden, wird das Leben schwieriger. Dinge, die bislang selbstverständlich waren, stellen plötzlich eine Herausforderung dar: Ist der Becher im Kühlregal Erdbeerjoghurt oder Knoblauchcreme? Welcher Bus hält da gerade?

Oder hält er gar nicht?

Wer weniger sieht, muss mehr wissen.

Welche Hilfen gibt es? Wo kann man sie bekommen? Was kostet wie viel? Und was ist überhaupt sinnvoll? Diese Fragen beantwortet das Blickpunkt-Auge-Mobil!

Das Beratungsmobil vom Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e.V. (BSVW) kommt am Freitag, den 03 März 2023 von 12:00 bis 16:00 Uhr zum ersten Mal nach Siegen. Standort ist der Zentralparkplatz Weidenau, direkt neben dem Modehaus Wagener.

Es gibt kostenlos Informationen, Hilfsmittel zum Ausprobieren und jede Menge praktische Alltagstipps von Menschen, die selbst einen Sehverlust erlebt haben. Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Ergänzt wird das Angebot von der EUTB® Siegen-Wittgenstein-Olpe. Die EUTB® bietet kostenlose Beratung für Menschen mit Behinderung nach dem Leitgedanken „Unabhängig beraten, selbstbestimmt teilhaben!“ Die Teilhabe-Beraterinnen stehen für allgemeine Fragen rund um die Themen Behinderung, Rehabilitation und Inklusion zur Verfügung.

Auf Wunsch kann am 03.03.2023 eine Beratung in den Räumlichkeiten der EUTB® direkt nebenan erfolgen (Hauptmarkt 18).

