Stadt Hilchenbach: Widerspruch und Einwilligung nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) bei Melderegisterauskünften in besonderen Fällen durch die Meldebehörde

(wS/hi) Hilchenbach 21.02.2023 | Gemäß § 50 Absatz 1 bis 4 des Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBl. Seite 1084), zuletzt geändert durch Artikel 9 G vom 2. Februar 2016 (BGBl. I Seite 130) dürfen Meldebehörden Auskünfte erteilen an

– Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene (§ 50 Absatz 1 BMG). Die Auskunft darf nur für Gruppen

von Wahlberechtigten erteilt werden, soweit für deren Zusammensetzung das

Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen

dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt

werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung

verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder

Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.

– Mandatsträger/innen, Presse oder Rundfunk über Alters- oder Ehejubiläen

(§ 50 Absatz 2 BMG). Die Meldebehörde darf nur Auskunft erteilen über

Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des

Jubiläums.

– Adressbuchverlagen (§ 50 Absatz 3 BMG) nur für die Herausgabe von

Adressbüchern. Die Auskunft umfasst alle Einwohner, die das 18. Lebensjahr

vollendet haben, und erfolgt dazu über Familienname, Vornamen, Doktorgrad

und derzeitige Anschriften.

Bürgerinnen und Bürger haben ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die

Weiterleitung ihrer nach dem Bundesmeldegesetz erhobenen Daten (Vor- und

Familienname, gegebenenfalls Doktorgrad, Anschrift) an Parteien, Wählergruppen

und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und

Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder

Abstimmung vorangehenden Monaten zur Wahlwerbung (§ 50 Absatz 1 und 5 BMG).

Sie haben ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung ihrer nach

dem Bundesmeldegesetz erhobenen Daten (Vor- und Familienname,

gegebenenfalls. Doktorgrad, Anschrift, Datum und Art des Jubiläums) an

Mandatsträger/innen, Presse oder Rundfunk zu Alters- und Ehejubiläen (§ 50 Absatz

2 und 5 BMG).

Sie haben ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung ihrer nach

dem Bundesmeldegesetz erhobenen Daten (Vor- und Familienname,

gegebenenfalls. Doktorgrad, Anschrift) an Adressbuchverlage zur Herausgabe von

Adressverzeichnissen in Buchform (§ 50 Absatz 3 und 5 BMG).

Sie haben ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung ihrer nach

dem Bundesmeldegesetz erhobenen Daten (Vor- und Familienname,

gegebenenfalls. Doktorgrad, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu

einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, Anschrift, Sterbedatum) an eine

öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft, wenn sie als Familienangehöriger

(Ehegatte, minderjährige Kinder und Eltern minderjähriger Kinder) von Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen

Religionsgesellschaft nicht derselben oder keiner Religionsgesellschaft angehören.

Dies gilt nicht, soweit Daten für Zwecke der Steuererhebung der jeweiligen

Religionsgesellschaft übermittelt werden (§ 42 Absatz 2 und 3 BMG).

Darüber hinaus haben Einwohner ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die

Weiterleitung Ihrer nach dem Bundesmeldegesetz erhobenen Daten (Vor- und

Familienname, gegebenenfalls. Doktorgrad, Anschrift) an das Bundesamt für das

Personalmanagement der Bundeswehr zum Zwecke der Übersendung von

Informationsmaterial an Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im

nächsten Jahr volljährig werden (§ 58c Absatz 1 Satz 1 Soldatengesetz und § 36

Absatz 2 BMG).

Einfache Melderegisterauskünfte (Vor- und Familienname, gegebenenfalls

Doktorgrad, Anschrift) zum Zwecke der Werbung und des Adresshandels darf die

Meldebehörde nur nach ihrer generellen Einwilligung erteilen (§ 44 Absatz 3 Satz 2

BMG).

Von ihren Widerspruchsrechten und der Möglichkeit zur Erteilung der generellen

Einwilligung können Bürgerinnen und Bürger bei der Anmeldung oder Ummeldung

durch Erklärung oder zu einem späteren Zeitpunkt Gebrauch machen. Die betroffene

Person hat das Recht, der Übermittlung ihrer Daten nach den Absätzen § 50 Absatz

1 bis 3 zu widersprechen; hierauf ist bei der Anmeldung nach § 17 Absatz 1 sowie

einmal jährlich durch diese Bekanntmachung hinzuweisen.

Eine Erteilung von Auskünften nach den Absätzen 1 bis 3 unterbleibt auch, wenn

eine Auskunftssperre nach § 51 BMG vorliegt. Eine Auskunft nach Absatz 3

(Adressbuchverlage) unterbleibt, wenn ein bedingter Sperrvermerk nach § 52 BMG

eingetragen ist.

Diese Bekanntmachung gilt für das Jahr 2023 und sorgt dafür, dass alle Bürgerinnen

und Bürger gleichermaßen über Widerspruch und Einwilligung nach dem

Bundesmeldegesetz informiert sind und ihre Rechte wahrnehmen können. Im

Bürgerbüro der Stadt Hilchenbach erhalten alle Neubürgerinnen und Neubürger bei

der Anmeldung eine entsprechende Information.

Ein Formular zum Widerspruch finden Betroffene im Bürgerportal der Stadt

Hilchenbach, das sie über den Internetauftritt der Stadt Hilchenbach unter

www.hilchenbach.de erreichen. Für sich und bei Bedarf für mitangemeldete

Familienangehörige erhalten Betroffene auf Wunsch entsprechende Formulare auch

direkt im Bürgerbüro.