Tabellenzweiter TuS Ferndorf gegen den Tabellendritten TV Gelnhausen

Im Hinspiel in Gelnhausen hatte der TuS Ferndorf die Oberhand, in der 8. Minute ging er zum ersten Mal in Führung (3:2) und geriet danach in keiner Phase des Spiels mehr in Rückstand. Der TuS Ferndorf gewann das Spiel vor 600 Zuschauern mit 29:24 (14:14) überlegen.

Die besten Torschützen des TuS Ferndorf waren in diesem Spiel Josip Eres mit 7, Mattis Michel mit 6, Gabriel da Rocha Viana und Marvin Mundus mit jeweils 4 Toren.

Man sollte auf Yannik Mocken (Linksaußen), Jonathan Malolepszy (Rückraummitte) und Jannik Geisler (Rückraum links) beim Gegner achten und nicht aus den Augen verlieren. Aber das Zentrum des Spiels der Hessen bleibt und ist Yannik Mocken, ganz ausschalten wird man ihn nicht können, aber man kann versuchen, seine Kreise einschränken.

In der heutigen Pressekonferenz sprach Coach Robert Andersson mit Respekt vor dem Gegner, Gelnhausen spiele einen schnellen und modernen Handball und hätte eine wirklich gute Mannschaft. Ihre Stärke ist unter anderem auch das 1 gegen 1 Spiel. Es wird ein anstrengendes Spiel für uns, wir werden viel laufen und gut verteidigen müssen lässt uns Robert Andersson wissen.

Bis auf Gabriel da Rocha Viana und Mattis Michel ist der Kader komplett, die zwei haben leichte Blessuren, über ihren Einsatz wird der Coach kurzfristig entscheiden. Marko Karaula werden wir wohl auch wieder mit Einsatzzeiten sehen, aber er ist zurzeit noch nicht bei 100 % und hat nach dem Training immer noch Schmerzen, eine Vollbelastung ist somit noch ausgeschlossen.

Der Gelnhausener Coach hingegen spricht von ihrem leichtesten Saisonspiel, die Erwartungshaltung ist natürlich auch eine ganz andere als beim TuS Ferndorf.

„Der TuS freut sich auf eine vollbesetzte und lautstarke Halle, denn die Unterstützung der Fans kann im kommenden schwierigen Spiel den entscheidenden Unterschied ausmachen.“

