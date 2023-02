„Aus der Region für die Region“ in der Bäm Food Bar – Neues Restaurant in Dahlbruch

(wS/hi) Hilchenbach 09.02.2023 | Gutes Essen und eine vielfältige Getränkeauswahl: In der Stadt Hilchenbach gibt es eine neue Anlaufstelle für geselliges Zusammensein. Unter der Überschrift „Aus der Region für die Region“ bietet Bäm Food Bar an der Wittgensteiner Straße 120 in Dahlbruch unter anderem Burger mit Rindfleisch vom Irlenhof in Ferndorf und Bier aus Bad Laasphe an.

In Dahlbruch hat Alexander Nikolay nach Geisweid seinen zweiten Standort der Bäm Food Bar eröffnet. Hilchenbachs Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis besuchte den Inhaber vor Kurzem gemeinsam mit Martina Hamann und Theresa Wiegelmann vom Fachdienst Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Kultur und Tourismus.

Alexander Nikolay bezeichnete sich dabei selbst als „umtriebig“ und immer offen für neue Ideen und Projekte. Deshalb hat er sich auch dazu entschieden, die Bar beziehungsweise das Restaurant in Dahlbruch zu öffnen.

Ganz oben auf der Speisekarte stehen Burger aller Arten, bei denen mit Rösti- oder Falafel-Patties auch Vegetarier auf ihre Kosten kommen.

Natürlich dürfen Klassiker wie Schnitzel und Ofenkartoffel nicht fehlen. Dazu eine Melonen-Limo oder ein Cocktail und der Abend in der Bäm Food Bar wird eine runde Sache!

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (l.) und Martina Hamann machen sich ein Bild von der vor Kurzem eröffneten Bäm Food Bar in Dahlbruch.

Inhaber Alexander Nikolay zeigt ihnen sein Restaurant.

