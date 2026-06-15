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Unbekannte beschädigen Haustür – Zeugen gesucht

15. Juni 202693
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(wS/ots) Freudenberg 15.06.2026 | Freitagnachmittag (12.06.2026) haben bislang unbekannte Täter eine Haustür in der Straße „Im Hähnchen“ in Niederndorf beschädigt.

Ersten Erkenntnissen wurde zwischen 16 Uhr und 16:15 Uhr die Scheibe der Haustür eines leerstehenden Einfamilienhauses beschädigt. Ob es sich bei der Beschädigung um eine Vorbereitungshandlung für weitere Straftaten gehandelt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

Symbolfoto: wirSiegen.de

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