Verkehrsunfall auf der Weidenauer Straße: Senior kracht in Hauseingang – Weidenauer Straße zeitweise gesperrt

(wS/red) Siegen 15.06.2026 | Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ist es am Montag gegen 18 Uhr auf der Weidenauer Straße in Geisweid gekommen. Zwei Pkw kollidierten, woraufhin eines der Fahrzeuge unkontrolliert in einen Hauseingang schleuderte. Die Weidenauer Straße musste zeitweise vollständig gesperrt werden – der Verkehr staute sich in beide Richtungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 85-jähriger Fahrer mit seinem schwarzen Nissan Micra von einem Privatgrundstück nach rechts auf die Weidenauer Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 21-jährigen Fahrer, der mit seinem weißen Audi die Weidenauer Straße in Richtung Weidenau befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Durch den Aufprall verlor der 85-Jährige die Kontrolle über seinen Nissan Micra. Das Fahrzeug schleuderte nach rechts, überquerte den Gehweg und prallte mit voller Wucht in den Eingangsbereich eines Hauses. Dabei wurden die Briefkastenanlage sowie die Gegensprechanlage des Gebäudes erheblich beschädigt. Die Schäden an Fahrzeug und Gebäude sind deutlich sichtbar: Sowohl die Fahrzeugfront als auch die Flanke des Nissan wurden stark deformiert, die Briefkastenanlage komplett zerstört.

Umgehend wurden Rettungsdienst, Polizei und die Feuerwehr Siegen alarmiert. Während Rettungskräfte beide Fahrer vor Ort untersuchten, übernahm die Feuerwehr den Brandschutz und sicherte die Einsatzstelle ab. Glücklicherweise blieben sowohl der 85-jährige als auch der 21-jährige Audi-Fahrer unverletzt. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit.

Auch der Audi erlitt bei der Kollision erheblichen Schaden: Die Fahrzeugfront sowie die Fahrerseite wurden im Bereich des vorderen linken Kotflügels und der Stoßstange stark beschädigt.

Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf rund 20.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Weidenauer Straße für eine gewisse Zeit vollständig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich führte. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de