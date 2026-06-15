Polizei- und Rettungseinsatz in Geisweid: Bedrohungslage in Familie und medizinischer Notfall

(wS/red) Siegen 15.06.2026 | Am Sonntagabend wurde die Siegener Polizei gegen 19:06 Uhr über einen Randalierer in einem Haus an der Birlenbacher Straße im Siegener Stadtteil Geisweid in Kenntnis gesetzt. Da an der betreffenden Anschrift bereits in der Vergangenheit verschiedene Einsätze stattgefunden hatten, eilten die Beamten mit mehreren Einsatzkräften zur Einsatzörtlichkeit.

Vor Ort klingelten die Beamten an der betreffenden Tür. Ihnen wurde geöffnet und es konnte für Ruhe gesorgt werden. Wie die Polizei gegenüber wirSiegen.de mitteilte, war es zuvor zu einer Bedrohung innerhalb einer Familie gekommen. Die Beteiligten erstatteten gegenseitige Anzeigen.

Noch bevor die Polizei an der Örtlichkeit eingetroffen war, soll eine Frau, die von den Geschehnissen Kenntnis genommen hatte, zusammengebrochen sein. Notarzt und Rettungsdienst wurden alarmiert. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei sowie verschiedener Zeugenaussagen geschah der Zusammenbruch ohne Fremdeinwirkung.

Die Polizei hat die genauen Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen.

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