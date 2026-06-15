20.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht in der Bühler Straße

(wS/ots) Freudenberg 15.06.2026 | Am Sonntag (14.06.2026) ist es zu einer Verkehrsunfallflucht

gekommen, bei der in der Bühler Straße zwei parkende Fahrzeuge beschädigt

wurden.

Gegen 21 Uhr erhielt die Polizei in Siegen Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit

anschließender Fahrerflucht in der Bühler Straße. Zeugenaussagen zufolge soll

ein roter Toyota gegen zwei geparkte Autos gefahren sein und sich anschließend

von der Unfallstelle in Richtung Bühl entfernt haben. Ein weiterer Zeuge nahm

kurzerhand die Verfolgung des Toyota mit seinem Fahrrad auf. Er führte die

eingesetzten Beamten in einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung zu zwei

Männern im Alter von 25 und 28 Jahren. Die Männer hatten den Toyota inzwischen

verlassen und flüchteten zu Fuß weiter. Die Flucht konnte von den eingesetzten

Beamten schnell beendet werden. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise

auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des 25- und 28-Jährigen. Ein vor Ort

freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht.

Die Männer wurden zur Polizeiwache nach Siegen gebracht. Dort wurde beiden

Blutproben entnommen. Der Autoschlüssel und der Toyota wurden sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Symbolbild