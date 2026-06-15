20.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht in der Bühler Straße

(wS/ots) Freudenberg 15.06.2026 | Am Sonntag (14.06.2026) ist es zu einer Verkehrsunfallflucht
gekommen, bei der in der Bühler Straße zwei parkende Fahrzeuge beschädigt
wurden.
Gegen 21 Uhr erhielt die Polizei in Siegen Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit
anschließender Fahrerflucht in der Bühler Straße. Zeugenaussagen zufolge soll
ein roter Toyota gegen zwei geparkte Autos gefahren sein und sich anschließend
von der Unfallstelle in Richtung Bühl entfernt haben. Ein weiterer Zeuge nahm
kurzerhand die Verfolgung des Toyota mit seinem Fahrrad auf. Er führte die
eingesetzten Beamten in einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung zu zwei
Männern im Alter von 25 und 28 Jahren. Die Männer hatten den Toyota inzwischen
verlassen und flüchteten zu Fuß weiter. Die Flucht konnte von den eingesetzten
Beamten schnell beendet werden. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise
auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des 25- und 28-Jährigen. Ein vor Ort
freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht.
Die Männer wurden zur Polizeiwache nach Siegen gebracht. Dort wurde beiden
Blutproben entnommen. Der Autoschlüssel und der Toyota wurden sichergestellt.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.
Symbolbild