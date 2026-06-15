Ab Donnerstag, 18. Juni: Finale Markierungsarbeiten am Kreisel Schleifmühlchen

(wS/si) Siegen 15.05.2026 | Im Bereich des Kreisverkehrs Schleifmühlchen finden ab Donnerstag, 18. Juni 2026, die finalen Arbeiten an den Straßenmarkierungen statt.

Die bisherigen Markierungen auf Farbbasis waren nach Fertigstellung des Kreisels nur übergangsweise auf der noch frischen Asphaltdecke aufgetragen worden, wie es bauvertraglich geplant war. Dies ist üblich auf frischen Asphaltdecken, die noch ausdünsten, um trotzdem den Verkehr freigeben zu können. Die neuen Markierungen wie die Zebrastreifen und Piktogramme sind nun aus beständigem Material, informiert die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung.

Die Arbeiten finden am Donnerstag und Freitag, 18./19. Juni, sowie am Montag, 22. Juni, zwischen 8.30 Uhr und 15.00 Uhr statt, damit der Verkehr in den Hauptverkehrszeiten fließen kann. Es kann zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen, weil die Bypässe oder Fahrstreifen kurz gesperrt werden müssen. Dafür werden kurzfristige Einengungen oder Umlegung von Fahrstreifen vorgenommen.

Die Markierungen können in der Regel nach rund zehn Minuten wieder überfahren werden. Trotzdem kann es aufgrund der kurzzeitigen Einschränkungen durch die laufenden Arbeiten zu einem Rückstau kommen. Die Straßen- und Verkehrsabteilung bittet um umsichtige Fahrweise aufgrund der temporär geänderten Verkehrsführung in dem Bereich.

Mittlerweile sind die Arbeiten fast vollstänig abgeschlossen. Foto: Stadt Siegen – Archiv