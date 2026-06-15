40. Freundschaftsfest: Universitätsstadt Siegen mit Europafahne des Europarates gewürdigt

(wS/si) Siegen 15.06.2026 | Die Welt zu Gast im Schlosspark, Europa auf der Bühne der Zeltarena: Im Rahmen der Eröffnung des 40. Freundschaftsfestes wurde die Universitätsstadt Siegen am Samstag, 13. Juni, bei einem Festakt mit der Europafahne des Europarates gewürdigt. Die Auszeichnung setzte damit zu Beginn einen würdigen „Europa-Moment“. Zum Freundschaftsfest eingeladen hatten der Integrationsrat und die Stadt Siegen.

Stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger nahm Bürgermeister Tristan Vitt die azurblaue Europafahne mit goldenen Fransen und zwölf goldenen Sternen entgegen. Überreicht wurde sie von Heike Engelhardt, Ehrenmitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, die im Namen des Europarates gratulierte: „Die Fahne würdigt das europäische und humanistische Engagement ihrer Stadt. Städte wie ihre sind die Bastionen der Demokratie.“ Das Blechbläserensemble pro musica sacra Siegen umrahmte den Festakt in der Zeltarena musikalisch unter anderem mit der offiziellen Hymne der Europäischen Union, Beethovens „Ode an die Freude“. Die Poetry Slammerin Sophie Scheffler aus Bonn zeichnete in Worten das „Haus Europa“ aus Sicht der jungen Generation unter der Überschrift „EUROPA – Was ist das?“ nach.

Die Auszeichnung würdigt den langjährigen Einsatz vieler Akteure aus Siegen für den europäischen Gedanken. „Die Auszeichnung gebührt der Stadtgesellschaft und ihrem europäischen Engagement – sie wurde erarbeitet und ist gewachsen, in Schulklassen, in Jugendbegegnungen und in Vereinen und Partnerschaften, die den europäischen Gedanken seit Jahrzehnten lebendig halten. Denn Europa ist ein Auftrag, gerade wenn es schwierig wird“, begrüßte Bürgermeister Vitt die zahlreichen Gäste, darunter Vertreterinnen und Vertreter des Verwaltungsvorstands und des Stadtrates, die ehemaligen Bürgermeister Steffen Mues und Karl-Wilhelm Kirchhöfer und weitere Repräsentanten der Stadtgesellschaft.

Bürgermeister Vitt nannte zahlreiche Beispiele aus dem gelebten Alltag: Jugendliche, die in den vergangenen Jahren in die Partnerstadt Zakopane gereist sind und polnische Gleichaltrige in Siegen empfangen haben. Schülerinnen und Schüler, die in Toulouse und in Pont l’Évêque Familien besucht, in Ypern über die Geschichte des Ersten Weltkriegs nachgedacht, in Brescia Freundschaften geschlossen oder sich im ukrainischen Brody über kulturelle und gesellschaftliche Fragen ausgetauscht haben. Die Auszeichnung gehöre auch den Lehrerinnen und Lehrern, die das Jahr für Jahr ermöglichen, und den Vereinen und Institutionen, die Partnerschaften mit Katwijk, Leeds, Ypern, Spandau, Plauen und Zakopane lebendig halten – „nicht als Verwaltungsakt, sondern als echte Verbindung zwischen Menschen“, so Tristan Vitt.

Bereits 2023 wurde die Stadt Siegen in Straßburg mit dem Europadiplom ausgezeichnet, als erste von insgesamt vier Stufen auf dem Weg zum renommierten Europapreis. Die Verleihung der Europafahne markiert die zweite Stufe, es folgen die Ehrenplakette und schließlich der Europapreis als höchste Auszeichnung. In Siegen leben Menschen aus fast 140 Nationen. Rund ein Viertel der Einwohnerinnen und Einwohner hat eine internationale Familiengeschichte. Die Europafahne wird künftig einen würdigen Platz im Siegener Rathaus erhalten.

Bei der Eröffnung des 40. Freundschaftsfestes wehte die feierlich verliehene Europafahne im Park des Oberen Schlosses. Foto: Stadt Siegen