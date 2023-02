Westenergie realisiert „Garten der Zukunft“ in der Intensivwohngruppe Netphen

(wS/we) Netphen 10.02.2023 | Hochbeete und Kräuterschnecke verschönern Garten – Neue Möglichkeit für eigenen Anbau von Gemüse

Vier neue Hochbeete und eine Kräuterschnecke schmücken den Garten der Intensivwohngruppe der „Jetzt Jugendhilfe gGmbH“ in Netphen. Im Rahmen der Mitarbeiterinitiative „Aktiv vor Ort“ engagierte sich Anika Groos, Mitarbeiterin bei Westenergie, für den „Garten der Zukunft“ und errichtete die neuen Pflanzplätze gemeinsam mit den Kindern und Betreuerinnen.

Der Verein hat sich den Abbau sozialer Ungleichheit, die Sicherung der allgemeinen Förderung junger Menschen und den Ausgleich von Benachteiligungen durch die Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote zur Aufgabe gemacht. Die Kinder der „Intensivwohngruppe“ können aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben und finden in der Gruppe ein neues Zuhause. Auf Grund verschiedener Problemlagen und Verhaltensauffälligkeiten haben sie einen erhöhten Unterstützungsbedarf und benötigen eine intensive, pädagogische Betreuung. Das Ziel ist es, die Kinder durch ein multiprofessionelles Team und unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse, ganzheitlich zu fördern und entweder in ihre Herkunftsfamilien zurückzuführen oder sie dahingehend zu befähigen, ein eigenständiges Leben zu führen.



Der ca. 150 m² große Garten der Gruppe stellt einen zentralen Kernpunkt für die pädagogische Arbeit dar. Er wird als Spiel-, Bildungs-, und Begegnungsstätte genutzt. Bei der Umsetzung von Kleinprojekten wird immer wieder der Nachhaltigkeitsgedanke aufgegriffen und umgesetzt: So wurden mit den Kindern kleine Bienenhotels und Vogelhäuschen gebaut, Kompost angelegt und aus alten Palletten und Holzresten Sitzgelegenheiten errichtet.

Die mit der Unterstützung von Westenergie errichteten Hochbeete sind nun ein weiterer zentraler Punkt des Gartens. Sie dienen zur Abtrennung des Spielbereichs zum Ruhe- /Sitzbereich und bieten den Kindern zusätzlich die Möglichkeit sich mit dem Anbau verschiedener Gemüsesorten vertraut zu machen. Die Kräuterschnecke erweitert zudem den Anbauplatz und bietet die Möglichkeit, zahlreiche frische Kräuter anzupflanzen und in der Küche der Wohngruppe zu verwenden.

„Es war eine gelungene Aktion, die bei sonnigem Winterwetter eine Freude für alle Beteiligten war. Die Kinder hatten sehr viel Spaß. Wir freuen uns sehr, den Verein bei seiner wichtigen Arbeit mit dieser Initiative unterstützten zu können“, freut sich Anika Groos über den Projektabschluss.

Anika Groos (2.v.r) gemeinsam mit den Betreuerinnen und Kindern beim Aufbau der Hochbeete.

Fotos: Westenergie AG

