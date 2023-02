Großes Interesse an „Deine Anne“

Vormittagsführungen bereits ausgebucht, Nachmittagstermine noch möglich

(wS/red) Siegen 10.02.2023 | Zum zweiten Mal ist die Ausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ in Siegen zu sehen. Und die Nachfrage ist enorm groß. Alle Vormittagstermine für begleitete Führungen durch die Ausstellung rund um das Leben und Sterben des jüdischen Mädchens Anne Frank sind bereits ausgebucht. Nachmittagstermine sind dagegen noch vorhanden: „Diese können aber nicht nur von Schulklassen gebucht werden“, sagt Sandra Berg, Leiterin des Regionalen Bildungsnetzwerkes beim Kreis Siegen-Wittgenstein, „sondern z.B. auch von Jugend- oder Konfirmandengruppen.“ Den Anmeldelink gibt es unter www.siegen-wittgenstein.de/DeineAnne.

Seit 2012 ist die Wanderausstellung „Deine Anne“ in ganz Deutschland zu sehen. 2018 kam sie erstmals nach Siegen – in das Kundenzentrum Morleystraße der Sparkasse Siegen, unmittelbar beim Hauptbahnhof. Genau dort wird sie auch in diesem Jahr erneut gezeigt, und zwar vom 3. bis zum 30. März.

Die Ausstellung beschränkt sich nicht nur auf die geschichtliche Beschreibung des Lebens von Anne Frank, die mit ihren Eltern vor den Nationalsozialisten aus Frankfurt am Main nach Amsterdam geflohen ist. Dort versteckte sich die Familie in einem Hinterhaus, bis sie verraten wurde. Schließlich starb Anne Frank in Bergen-Belsen. Die Ausstellung schlägt auch einen Bogen in unsere heutige Zeit und greift z.B. moderne Formen der Stigmatisierung und Ausgrenzung auf.

Bei den Rundgängen durch die Ausstellung werden die Gruppen von etwa gleichaltrigen so genannten „Peer Guides“ begleitet, die im klassischen Sinne keine Führung durchführen, sondern die Jugendlichen als Ansprechpartner und Impulsgeber beim Rundgang begleiten.

Die noch verfügbaren Termine liegen in dem Zeitfenster zwischen 13:45 und 15:45 Uhr. Bis Freitag, 24. Februar, ist eine kostenlose Anmeldung möglich. Unter www.siegen-wittgenstein.de/DeineAnne findet sich nicht nur der Anmeldelink, sondern auch Lehrmaterialien, die Lehrkräfte oder Gruppenleiter zur Vor- oder Nachbereitung des Ausstellungsbesuches verwenden können.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier