cartrans GmbH erhält Umwelt-Zertifizierung – Spezialist für Autotransporte jetzt DIN ISO 14001 zertifiziert

(wS/ca) Freudenberg 27.03.2023 | Eine Umwelt-Zertifizierung – Autotransporteur setzt auf umweltbewusstes Handeln

Cartrans, ein führender Autotransporteur in Deutschland, hat sich der Herausforderung gestellt, umweltfreundlicher zu werden. Die Zertifizierung des Unternehmens erfordert eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs und schädlicher Emissionen. Das Unternehmen hat jedoch festgestellt, dass im LKW-Bereich der emissionsfreie Antrieb sich noch in den Anfängen befindet. Es gibt derzeit keine LKW- und Aufbau-Hersteller, die gemeinsam eine CO2-neutrale Lösung für den Sektor Automobiltransport anbieten.

Doch das Unternehmen hat seine Jahrestagung genau unter diesen Themenschwerpunkt gestellt und gemeinsam mit allen Mitarbeitenden nach Maßnahmen gesucht. Dabei wurde auch das erfolgreiche Ideenmanagement für eine Zeitlang unter das Thema „Umwelt“ gestellt. Denn es ist dem Unternehmen bewusst, dass nur gemeinsam die gesteckten Ziele erreicht werden können.

Das Unternehmen hat bereits einige Maßnahmen ergriffen, um den Ressourcenverbrauch auf der Straße und in der Werkstatt zu reduzieren. So konkurriert das Fahrpersonal seit 2023 offiziell um den niedrigsten Kraftstoffverbrauch unter Berücksichtigung verschiedener Parameter. Ein ausgeklügeltes Messsystem ermittelt über die Vergabe von Noten, welcher Fahrer für vorbildliches verbrauchsarmes Fahren eine Prämie erhält. Auch der Dieselverbrauch in Liter/100km wird regelmäßig und engmaschig über die Fuhrparkflotte erhoben, um Maßnahmen wie zum Beispiel Fahrtrainings mit einem externen Fahrertrainer durchzuführen.

Zudem sind alle LKW des Unternehmens auf dem technisch neuesten Stand und verfügen über die EURO-6-Norm sowie eine automatische Start-Stopp-Funktion auch bei der Be- und Entladung. In der Werkstatt werden Materialien des Herstellers Würth von einem Werkstattmitarbeiter auf dem Hinweg direkt abgeholt, um das für den Transport sonst notwendige Verpackungsmaterial sowie den Lieferweg zu sparen. Die komplette Beleuchtung wurde bei cartrans auf LED umgestellt, und das neue Fahrerhaus erhält eine PV-Anlage auf dem Dach.

„Wir sind stolz darauf, eine solche Zertifizierung zu erhalten. Gerne würden auch wir auf Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien wie z.B. HVO zurückgreifen, der in Deutschland leider nicht zugelassen ist. Wir in der Transport-Branche müssen aber wahrscheinlich noch Jahre warten, bis sie für uns einsetzbar sind. Das hält uns aber nicht auf, trotz allem an unseren Umweltzielen weiter zu arbeiten“, sagte Geschäftsführer Oliver Hirth über die Zertifizierung.