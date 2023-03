Hilfe für Erdbebenopfer: Siegener Ratsmitglieder spenden Sitzungsgelder

(wS/si) Siegen 10.03.2023 | Noch immer ist die Betroffenheit in Siegen groß: In der türkisch-syrischen Grenzregion haben Anfang Februar schwere Erdbeben tausende Todesopfer und Verletzte gefordert. Um ihre Anteilnahme auszudrücken, spendeten die Siegener Ratsmitglieder jetzt die Sitzungsgelder der Ratssitzung vom 22. Februar 2023.

Die an diesem Tag anwesenden Ratsmitglieder stellten ihre Sitzungsgelder von je 25 Euro zur Unterstützung der Erdbebenopfer zur Verfügung. In Absprache mit Bürgermeister Steffen Mues soll der Betrag in Höhe von 1.625 Euro nun an das Spendenkonto der Aktion Deutschland Hilft e.V. überwiesen werden.

Rathaus Siegen – Foto: wirSiegen.de

