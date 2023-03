Internationale Wochen gegen Rassismus – Zahlreiche Aktionen in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 08.03.2023 | Die bundesweiten Aktionstage im Rahmen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ starten am 20.März– und auch in diesem Jahr hat die Stadt Hilchenbach in Kooperation des Fachdienstes Soziales und Integration und dem Kinder- und Jugendbüro ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Das Motto lautet: „Misch Dich ein“. Mit dabei sind Partner wie der Push-Verein und der Gebrüder-Busch-Kreis. Erstmalig beteiligt sich auch das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage Hilchenbach an den Aktionen.

Los geht es bereits am 15., 16. und 17. März im Jugendzentrum Hilchenbach, wo während der Öffnungszeiten des Offenen Treffs sowie des Mädchen- und Jungstreffs Banner zum Thema Rassismus und Diskriminierung mit den Kindern und Jugendlichen gestaltet werden. Diese Banner werden dann in der Stadtmitte aufgehängt.

An einem Stand auf dem Marktplatz informiert die Stadt am Montag, 20. März, und am Freitag, 24. März, von 8:00 bis 12:00 Uhr zu den Aktionswochen und zum Thema Rassismus. Wer möchte, kann dort selbst Buttons gestalten.

Am 20. März geht es auf dem Marktplatz um 15:30 Uhr mit dem Team von „YOUnity“ weiter, das den Fußgängerweg vom Rathaus in Richtung Kirche für kurze Zeit in Regenbogenfarben gestalten wird, um ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz zu setzen. Mitmachen erwünscht!

Vom 20. März bis 9. April können Erwachsene, Jugendliche und Kinder am Kreativ-Wettbewerb „Misch Dich ein“ teilnehmen, indem sie Texte oder beispielsweise Skulpturen zu den Themen Rassismus, Diskriminierung, aber auch Vielfalt und Toleranz an die Stadtverwaltung senden: Stadt Hilchenbach, Fachdienst Soziales und Integration, Markt 13. Die Kunstwerke können auch während der Öffnungszeiten des Rathauses in Zimmer 013 abgegeben werden.

Alle Einsendungen werden im Ankommenstreffpunkt „Im Rondell“ am Parkdeck des Einkaufszentrums Gerber-Park ausgestellt, drei davon werden sogar prämiert.

Neue Farbe erhält am Freitag, 24. März, die „Wall Against Racism“ am Hilchenbacher Bahnhof. In Kooperation mit dem Push e. V. und unter Anleitung des Vereins Stylefiasko wird von 16:00 bis 19:00 Uhr eine Wand mit neuen Graffiti gestaltet. Teilnehmen können Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren. Der Workshop findet auch am 31. März von 16:00 bis 19:00Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die offene Sportgruppe des Jugendzentrums Dahlbruch beteiligt sich am Samstag, 25. März, am „Sporttag in Pink – gegen Rassismus“ im Teamsportpark in Siegen, In der Leimbach 3. Interessierte sind eingeladen, von 11:00 bis 17:00 Uhr mitzumachen. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.ksb-siwi.de.

Der Gebrüder-Busch-Kreis präsentiert in Kooperation mit dem Viktoria-Filmtheater in Dahlbruch den Film „Igor Levit – no Fear“. Dieser wird am Sonntag, 26. März, sowie am Mittwoch, 29. März, jeweils um 17:30 Uhr im Viktoria-Kino vorgeführt. Der Dokumentarfilm handelt von dem Pianisten Igor Levitist. Mit acht Jahren kam er mit seiner Familie als jüdischer Einwanderer russischer Abstammung nach Deutschland.

Seit er auf den großen Bühnen steht, meldet er sich immer wieder politisch zu Wort.

Beim „Internationalen Kochabend im Rondell“ am Montag, 27. März, möchte die Stadt Hilchenbach mit den Teilnehmenden mit internationalen Rezepten eine Vorspeise, einen Hauptgang sowie eine Nachspeise kochen und gemeinsam essen. Die Veranstaltung findet von 17:00 bis 19:30 Uhr im Rondell auf dem Parkdeck des Gerber-Parks statt und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist notwendig auf www.kjb-angebote.de oder bei Verena Simonazzi, Integrationsbeauftragte der Stadt Hilchenbach, unter Tel. 0176/11896577 oder per E-Mail an v.simonazzi@hilchenbach.de.

Alle Augen auf den „Chalk Walk“ und die farbigen Statements auf den Wegen zur Carl-Kraemer-Realschule und zum Gymnasium Stift-Keppel: In den Aktionswochen werden in der ersten und zweiten Woche Statements gegen Rassismus und Diskriminierung und für Vielfalt und Toleranz auf die Schulwege geschrieben. In den großen Pausen sind das Kinder- und Jugendbüro sowie das Integrationsteam der Stadt Hilchenbach mit weiteren Experten vor Ort, um zu informieren und sich über Erfahrungen auszutauschen.

Weitere Informationen gibt es auf den Instagram-Kanälen @komm.in.hilchenbach und @kjbhilchenbach.

Fotos: Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher können sich während der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ an verschiedenen Aktionen beteiligen.