Winterliches Chaos auf den Straßen: Über 50 Unfälle und sieben Verletzte im Kreis Siegen-Wittgenstein

(wS/ots/wS) Kreis Siegen-Wittgenstein 08.03.2023 | Schnee und Eis haben auf den Straßen in Siegen-Wittgenstein am Mittwoch (08.03.2023) für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt.

Der erneute Wintereinbruch hat auch im Wittgensteiner Land für zahlreiche Behinderungen und Unfälle gesorgt. Insgesamt zählte die Polizei bis zum Mittag im gesamten Kreisgebiet rund 50 Unfälle, die glücklicherweise meist alle glimpflich verliefen.

In Wittgenstein ging an den üblichen Steigungsstrecken im Bereich Rohrbach, Leimstruth, Dille oder Albrechtsplatz durch quer stehende Lastwagen teilweise nichts mehr.

Auch zu Verkehrsunfällen kam es bei den winterlichen Straßen:

Spektakulär sah es auf der B480 zwischen Weidenhausen und Hemschlar aus, dort war ein Pkw auf glatter Straße in einen Lkw geschleudert. Glücklicherweise wurden beide Insassen nur leicht verletzt. Der Lkw war von Hemschlar kommend in Richtung Leimstruth unterwegs, als ihm eine Pkw Fahrerin mit ihrem Golf entgegen kam. „Ich sah die Frau schon schleudern und bin noch nach rechts ausgewichen, aber sie ist trotzdem in den Lkw geprallt“, berichtete der Lkw Fahrer vor Ort. Beim Aufprall stellte sich der Pkw quer zur Fahrbahn, der Laster rutschte mit dem Heck in eine Böschung und wurde glücklicherweise von einem Baum vor einem tieferen Sturz abgehalten. Nach der Unfallaufnahme kamen ein zufällig vorbeikommender Winterdienstfahrer und ein Traktor zur Hilfe: Der Schneepflug streute die Straße um den Lkw zunächst großflächig ab, damit es nicht mehr glatt war und der Traktor konnte den Lastwagen schließlich in einigen Versuchen auf die Straße ziehen. Anschließend konnte der Lkw noch nach Bad Berleburg gefahren werden. Der Golf der Frau war noch für einige Meter rollfähig und wurde auf einen Parkplatz gefahren. Den Schaden gibt die Polizei hier mit 36.000 Euro an. Die B 480 war kurzfristig gesperrt. Besonders dreist und erschreckend: Während die Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zum Unfallort waren, wurden sie von einem besonders rücksichtslosen Fahrer, der kurze Zeit später im Stau vor der Unfallstelle stand, noch überholt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich im Stadtgebiet von Bad Laasphe: Dort stießen zwei Pkw zusammen, einer von ihnen rammte zudem einen Poller vor einem Gehweg. Wie die Polizei mitteilte, beabsichtigte ein junger Mann aus Niedersachsen mit seinem VW Tiguan von der steilen Schlossstraße in die Gartenstraße einzubiegen. Beim Bremsen rutschte der Wagen in die Kreuzung und kollidierte dabei mit einem Kleinwagen einer jungen Frau aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, sowie mit einem Poller am Gehweg. Obwohl die Aitbags auslösten, wurde hier glücklicherweise niemand verletzt.

Fotos: wirSiegen.de

Weitere Unfälle ereigneten sich unter anderem am Ortsausgang Girkhausen im Bereich Schmelzhütte, in der Ortsmitte von Alertshausen, oder zwischen Berghausen und Rinthe. In Erndtebrück fuhr ein Lkw im Mühlenweg eine Bahnschranke um. Dieser Unfall wurde von der für Bahnanlagen zuständigen Bundespolizei aufgenommen.

Durch die winterlichen Straßenverhältnisse kann es immer noch zu Störungen und Verzögerungen kommen. Bitte fahren Sie vorsichtig und kommen Sie sicher an Ihr Ziel.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier