Konzert zur Fastenzeit und Wiedereröffnung von St. Joseph mit dem Kammerchor Weidenau am 19.3. um 17 Uhr

(wS/dek) Siegen 14.03.2023 |Das Konzert des Kammerchors Weidenau am 19. März um 17 Uhr in St. Joseph, Weidenauer Straße 23 steht unter der Überschrift „Die sieben letzten Worte“. Es wird die Passionskantate „Die letzten Worte Jesu“ von Robert Führer (1807-1861) und das Oratorium „Les Sept Paroles“ des französischen Romantikers Théodore Dubois (1837-1924) aufgeführt. Das für den Karfreitag bei St. Clotilde (Paris) in Auftrag gegebene Werk war zunächst für eine kleine Instrumental- und Gesangsgruppe bestimmt, aber das Oratorium war so erfolgreich und ergreifend, dass es für ein Sinfonieorchester neu orchestriert wurde.

Der Kammerchor Weidenau unter der Leitung von Helga Maria Lange wird begleitet von Streichern, Holzbläsern und Pauken der Camerata Instrumentale Siegen und Alexander Wiegmann an der Orgel. Als Solisten wirken mit: Antje Bischof (Sopran), Thomas Iwe (Tenor) und Gerrit Schwan (Bariton). Herzliche Einladung zu diesen beiden bewegenden Werken, in denen die Passion auf eindrucksvolle Weise musikalisch geschildert wird.

Der Eintritt zu dem Konzert in die Kirche St. Joseph, die am Morgen des 19.3. mit einem feierlichen Gottesdienst zum Patronatsfest nach der Renovierung wiedereröffnet wird, beträgt 15 €, erm. 12 €.



