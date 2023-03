Kreativ in die Zukunft: Jugendkonferenz setzt Impuls für Dialog

(wS/bb) Bad Berleburg 10-03-2023 | Ob für das Klima, für Gleichberechtigung oder Ausdruck von schlummernder Kreativität: Am Mittwoch, 22. März, von 12 bis 15.30 Uhr findet in im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg die Jugendkonferenz „VISIONS“ statt. Die Konferenz bietet jungen Menschen aus der Region die Möglichkeit, sich mit aktuellen Fragestellungen auseinandersetzen und Mitstreiterinnen für gemeinsames Engagement zu finden. In einer breiten Auswahl von 14 Workshops geht es nicht nur darum, eine eigene visionäre Botschaft zu entwickelt, sondern auch darum, diese richtig zu verpacken:

„Wie kann es klappen, dass mir zugehört wird? Wie bekommt meine Message die Reichweite, die sie braucht, um Veränderung anzustoßen?“

Die durch den Schmallenberger Ensible e.V. initiierte Veranstaltung wird durch das Ministeriums Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration NRW und die sieben „Youth and Arts“-Verbundstädte- und Gemeinden – Bad Berleburg, Bestwig, Brilon, Hallenberg, Medebach, Olsberg und Winterberg – gefördert.

Ziel ist, einen Impuls für den Austausch zwischen jungen Mensch von insgesamt 14 eingeladenen Schulen und Jugendeinrichtungen zu setzen. Das außerschulische Event führt Jugendcoaches aus den Bereichen der Persönlichkeitsstärkung, Gewaltprävention und kreativen Gestaltung mit den Akteurender Zukunft zusammen – um gemeinsam den Mut zu entwickeln, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Eine Anmeldung ist möglich im Internet unter www.love.your.visions.nrw/.