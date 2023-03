Kröten, Frösche und Molche wandern wieder: Amphibienschützer suchen helfende Hände

(wS/si) Siegen 01.03.2023 |Tausende Kröten, Frösche, Molche und andere Amphibien verlassen in den kommenden Wochen ihre Winterquartiere: Der Verein „Amphibienschutz Leimbachtal e.V.“ sucht auch in diesem Frühjahr wieder gemeinsam mit der Universitätsstadt Siegen und dem Kreis Siegen- Wittgenstein freiwillige Helferinnen und Helfer. Interessierte können sich dazu am Donnerstag, 9. März 2023, um 16.30 Uhr informieren,Treffpunkt ist der Parkplatz am Anfang der Straße „In der Leimbach“ (Zufahrt zum Gewerbegebiet Leimbachtal) in Siegen.

Amphibien stehen bereits auf der Liste bedrohter Tierarten. Von März bis April machen sich die nützlichen Tiere auf die Wanderung zu ihren Laichgewässern. Dabei stellen verkehrsreiche Straßen schwer überwindbare Hindernisse dar, vorbeifahrende Autos werden zur tödlichen Falle. Grund dafür ist neben ihrer langsamen Fortbewegungsweise auch die Tendenz, auf der im Vergleich zur Umgebung wärmeren Asphaltstraße sitzen zu bleiben, um sich nach der Winterruhepause aufzuwärmen. Die Verlustraten können dabei so hoch sein, dass örtliche Populationen ausgelöscht werden.

Ein Massensterben von Amphibien an der stark befahrenen Leimbachstraße konnte dank des Einsatzes vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer in den vergangenen Jahren verhindert werden.

Entlang der Leimbachstraße wurde ein stationäres Amphibien-Leitsystem errichtet, das die wandernden Tiere vom Überqueren der Straße abhalten soll. Als Ersatz wurden zwei neue Laichgewässer angelegt. In Gosenbach im Bereich des Ehrenmals am Denkmalsweg werden von der Umweltabteilung der Stadt Siegen die Straßen zum Schutz der wandernden Amphibien je nach Witterung zwischen Anfang März und Mitte April abends und nachts für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Für die Leimbachstraße in Siegen (Bereich der Tennisplätze) sowie für Gosenbach in den Straßen „Am Stein“ und „Oberschelder Straße“ werden noch freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht, die die Krötenzäune bzw. die eingegrabenen Eimer in den frühen Morgen- und in den Abendstunden kontrollieren und die Amphibien sicher auf die gegenüberliegende Straßenseite bringen.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

– Umweltabteilung der Universitätsstadt Siegen, Kerstin Bergholz, Telefon: (0271) 404-3376, E-Mail: K.Bergholz@siegen.de

– Untere Naturschutzbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein, Christian Heimann, Telefon: (0271) 333-1835

– Amphibienschutz Leimbachtal e.V., Stefan Jung, mobil: (0151) 677 98 093 sowie Henning Haas, Telefon: (0271) 56 375, mobil: (01577) 433 1071.

