Vom beliebten Hobby zum wichtigen Ehrenamt – Volles Haus bei der Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr der Gemeinde Wilnsdorf

(wS/fw) Wilnsdorf 01.03.2023 | Ein paar Sekunden hat es gedauert um herauszufinden, welche der mehreren hundert Melder denn jetzt geklingelt haben, dann ging es mit Tempo zum Einsatzfahrzeug direkt vor der Tür. Wie eine perfekt abgestimmte Choreografie, für die Anwesenden allerdings Alltag. Notfälle machen nun mal auch nicht vor der größten offiziellen Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Wilnsdorf halt: der Jahresdienstbesprechung, die kürzlich in Niederdielfen stattfand und wie immer Anlass war, aufs vergangene Einsatzjahr zurückzublicken.

Auch als plötzlich ein ganzer Trupp fehlte, war die geräumige Mehrzweckhalle noch immer fast voll besetzt. Besonders beeindruckend anzusehen waren allerdings nicht die vielen schwarzen Feuerwehr-Festtagsuniformen, sondern die Fülle an orange-blauen Jugendfeuerwehr-Jacken, die ein gutes Drittel der ganzen Halle ausmachten. Über dieses Bild freute sich auch Wilnsdorfs Bürgermeister Hannes Gieseler in seinen Grußworten: „Es ist einfach sehr beruhigend zu hören, dass unsere Mitgliederanzahl in der Jugend durchaus mit denen von größeren Städten mithalten kann, wie Köln zum Beispiel“. Zu verdanken sei dies insbesondere der engagierten Arbeit in den Jugendfeuerwehren, betonte der Bürgermeister, „Sie sichern die Zukunft unserer Feuerwehr“. Die Gemeinde wiederum sorge für bestmögliche Rahmenbedingungen, zählte Gieseler auf: „Wir packen den Sanierungsstau in unseren Feuerwehrgerätehäusern an und beschaffen moderne Fahrzeuge und Ausstattung, damit Sie Ihr wertvolles, unverzichtbares Ehrenamt gut gerüstet ausüben können“. So gab es im vergangenen Jahr wieder einige Gründe zu feiern, mit den coronabedingt verzögerten Einweihungen der modernisierten Feuerwehrgerätehäuser Oberdielfen und Rinsdorf und einem neuen Einsatzfahrzeug für die Löscheinheit Wilden.

Das Coronavirus spielte auch im Rückblick von Gemeindejugendfeuerwehrwartin Martina Zimmermann noch eine Rolle. Allerdings mit positivem Ausgang, denn: Trotz ausgesetztem Übungsdienst konnte die Jugendfeuerwehr über 40 Neuzugänge verzeichnen. „Und als es dann hieß, dass wir ab März den Übungsdienst wieder aufnehmen konnten, war das ein sehr erlösender Moment“, erinnert sich die Unterbrandmeisterin, „das bedeutete auch den Startschuss für Ausflüge, Spieleabende und zwei Zeltlager“. Heute zeigt sich der Nachwuchs der Feuerwehr auf einem Höchststand, mit insgesamt 155 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und mittlerweile drei Kinderfeuerwehr-Gruppen. Die Jugendfeuerwehr Rinsdorf konnte im vergangenen Jahr ihr „50+1 Jubiläum“ nachfeiern, im August konnten 110 Kinder an der Jugendflamme in Gernsdorf teilnehmen und im September haben vier Gruppen, gemischt aus allen Ortsteilen, die Leistungsspange, eine weitere Stufe der Jugendfeuerwehr-Karriere, erfolgreich absolviert. Einen besonderen Dank richtete Martina Zimmermann an die Jugendwartinnen und –warte, die insgesamt über 1000 Gruppenstunden geleistet haben.

Auch der aktive Dienst konnte wieder größtenteils zum Feuerwehralltag zurückkehren, mit Lehrgängen, Ausbildungen oder gemeinsamen Abenden und Wanderungen, so berichtete Feuerwehrleiter Christian Rogalski. Die Einsatzzahlen lagen mit über 50 Brandeinsätzen und mehr als doppelt so vielen Fahrten zwecks „technischer Hilfeleistung“, was Sturmschäden sowie Rettungsdienst-Unterstützung umfasst, nicht viel höher als im Vorjahr. Die Fehlmeldungen von Brandmeldeanlagen fielen dabei so niedrig aus wie noch nie, vermutlich dank guter Wartung und der immer besseren Technik der Melder. Um die Einsätze konnten sich insgesamt 321 aktive Kräfte kümmern, nach 14 Beförderungen aus der Jugend zur Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann.

Ein besonderes Highlight der Jahresdienstbesprechung, neben dem aufgestellten Fuhrpark der Feuerwehrautos, waren die vorgenommenen Ehrungen. Und eine ragte heraus: Die Sonderehrung von Jochen Brenner sorgte für stehenden Applaus in allen Reihen. „Die Wertschätzung und Verpflegung der Einheiten lag dir am Herzen. Dafür möchten wir uns heute bei dir bedanken“, richtete Gemeindebrandinspektor Christian Rogalski seinen Dank an Jochen Brenner, der die Ehrung verbunden mit einem riesigen Korb voller Köstlichkeiten sichtbar stolz entgegennahm.

Außerdem wurden gewürdigt:

Ehrung für 10-jährige Mitgliedschaft:

– OFM Jonas Oerter, Obersdorf

– FM Max Ludwig, Anzhausen

– FM Rene Karl Gessner, Anzhausen

– UBM Sven Blümel, Oberdielfen

– FM Arvid Weber, Anzhausen

– FM Nico Neef, Anzhausen

– FM Nils Fuchs, Gernsdorf

Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft / Feuerwehrehrenzeichen in Silber:

– OBM Dominik Weber, Wilnsdorf

– BI Tim Schneider, Wilgersdorf

– OFM Thomas Berg, Wilgersdorf

– HBM Flemming Kühn, Niederdielfen

– BOI Fabian Berg, Wilnsdorf

– UBM Andrej Schütz, Wilnsdorf

– HBM Karsten Blecher, Wilnsdorf

Ehrung für 35-jährige Mitgliedschaft / Feuerwehrehrenzeichen in Gold:

– HBM Christian Schäfer, Rudersdorf

Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft:

– UBM Rainer Schmelzer, Wilnsdorf

– UBM Hans Dieter Müller, Wilgersdorf

– BOI Maik Breitenbach, Wilgersdorf

– BOI Rainer Wick, Wilnsdorf

– UBM Harald Jakobs, Flammersbach

Ehrung für 50-jährige Mitgliedschaft:

– HFM Hans Werner Brücher, Wilgersdorf

– UBM Reinhard Kurth, Anzhausen

– UBM Ulrich Wick, Wilnsdorf

– BI Rüdiger Keiner, Anzhausen

– HFM Jörg Sauer, Niederdielfen

– UBM Volker Kreuz, Wilnsdorf

Ehrung für 70 jährige Mitgliedschaft:

– UBM Jürgen Kretzberg, Oberdielfen

– OBM Ernst Siebel, Rinsdorf

Verabschiedung in die Ehrenabteilung:

– HFM Martin Sauer, Wilden

Ehrung für besondere Dienste:

– FM Jochen Brenner, Rudersdorf