Lachen für den guten Zweck mit dem Round Table 110 Siegen

(wS/mm) Siegen 03.03.2023 | Bald ist es wieder soweit: Unter dem Motto „Lachen für den guten Zweck“ öffnet der Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle am 25.03.2023 seine Türen für die 4. Siegener Comedy Gala.

Mit Dr. Pop, Markus Barth, Christian Schulte-Loh und Alexandra Gauger warten gleich vier Künstler auf das Siegener Publikum und sind bereit deren Lachmuskeln zu strapazieren.

Als Konstante wird Sie auch in diesem Jahr wieder der Zauberer und Bauchredner „Marcelini“ als Moderator durch den Abend begleiten und die Übergänge zwischen den Künstlern unterhaltsam füllen.

Bei den fünf gänzlich unterschiedlichen Künstler-Charakteren ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Der Clou der Veranstaltung: sämtliche Erlöse kommen wohltätigen Zwecken in und um Siegen zugute. So konnten aus den Überschüssen der Comedy Gala 2022 z.B. erst kürzlich ein Scheck über 10.000,- Euro an die Kinderklinik Siegen und zwei Paletten Reis und Nudeln an die Siegener Tafel übergeben werden.

Organisiert wird das Ganze vom Round Table 110 Siegen. Round Table ist eine parteipolitisch und konfessionell unabhängige Gemeinschaft sozial und gesellschaftlich engagierter junger Männer, aus verschiedenen Berufsgruppen, zwischen 18 und 40 Jahren.

Der Round Table 110 Siegen existiert bereits seit 1978 und ist der 110. gegründete Tisch in Deutschland. Round Table Deutschland hat über 3.000 Mitglieder und über 220 Tische.

Die jährlich stattfindende Veranstaltung hat sich in Siegen etabliert und kann sich durch großzügige Spendern und Sponsoren, neben den freien Ticketverkäufen, an Einnahmen im mittleren 5-stelligen Bereich erfreuen.

Die Pforten öffnen sich am 25.03.2023 um 18:30 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 19:30 Uhr.

Sichern Sie sich jetzt vorab Ihre Tickets unter www.siegener-comedy-gala.de, beim TicketShop der Siegerlandhalle oder am Tage der Veranstaltung an der Abendkasse.

Vorbeikommen lohnt sich!