Neunkirchens Bürgermeister wechselt ins Verbandswesen: Dr. Bernhard Baumann wird Hauptgeschäftsführer der Bauverbände NRW e.V.

(wS/nk) Neunkirchen 03.03.2023 | Zum 1. Oktober 2023 wechselt Neunkirchens Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann in das Verbandswesen. Er wird 1. Januar 2024 Hauptgeschäftsführer der Bauverbände NRW e.V.

Die Entscheidung der beruflichen Veränderung habe er sich nicht leicht gemacht. „Nach ca. 14 Jahren als Bürgermeister und im Alter von 48 Jahren habe ich mich gefragt, ob ich noch einmal etwas Neues beginnen möchte. Das Angebot, das mich erreichte, habe ich genau abgewogen. Es war keine einfache Entscheidung, denn ich bin Bürgermeister mit Leib und Seele. Und es ist keine Entscheidung gegen die Gemeinde, sondern eine Entscheidung für mich als Privatperson, die wir als Familie gemeinsam getroffen haben.“

Er betont: „In den letzten knapp 14 Jahren haben wir mit der Politik und dem Team im Rathaus viele zukunftsweisende Themen vorangetrieben. Neunkirchen ist wirtschafts-, bildungs- und stadtentwicklungspolitisch gut aufgestellt. Wir schließen in vielen interkommunalen Vergleichen überdurchschnittlich positiv ab. Diese sehr guten Entwicklungen wären ohne die gute und engagierte Arbeit im Rathaus und ohne die vertrauensvolle fraktionsübergreifende Zusammenarbeit mit dem Rat in dieser Form nicht möglich gewesen. Auch privat ist Neunkirchen für mich eine lebens- und liebenswerte Heimat geworden, die ich nicht missen möchte. Leider wurden wir als Familie auch mit den Schattenseiten des Amtes konfrontiert, die mit in die Überlegungen der beruflichen Veränderungen eingeflossen sind.“

Auf die Tätigkeit bei den Bauverbänden NRW e.V. freut sich Dr. Baumann: „Die Tätigkeit als Bürgermeister ist besonders facettenreich. Rückblickend hat mir vor allem der Bereich der Stadtentwicklung und der damit zusammenhängenden Bauprojekte (Bau des Arztzentrums, des Quartiers N sowie der aktuelle Umbau der Ortsmitte), die proaktive Unterstützung von Unternehmen, die politische Netzwerkarbeit sowie das ehrenamtliche Mitwirken in den zahlreichen Verbänden besonders viel Freude bereitet. Deswegen ist der berufliche Wechsel zu den Bauverbänden NRW e.V. auch eine Herzensangelegenheit.

Besonders dankbar bin ich, dass ich in meiner Zeit als Bürgermeister die Unterstützung der Bevölkerung, der Politik und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses hatte. Ihnen allen wünsche ich für die Zukunft von Herzen alles Gute und Gottes reichen Segen. Ich werde mich in den verbleibenden Monaten als Bürgermeister selbstverständlich weiterhin mit aller Kraft für Neunkirchen einsetzen. Außerdem bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, dass ich beruflich einen neuen Weg gehen werde.“

Seit 2009 ist Dr. Bernhard Baumann Bürgermeister der Gemeinde Neunkirchen, gewählt ist der promovierte Diplom-Verwaltungswirt und Diplom-Ökonom bis 2025. Den Kreis Siegen-Wittgenstein als zuständige Kommunalaufsicht wird er formal um Entlassung zum 30.09.2023 bitten.

Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann

