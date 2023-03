Stadtmarketing Siegen veranstaltet am 1. April das zweite „Siegener Kirschblütenfest“ am Wellersberg

(wS/si) Siegen 10.03.2023 | Jedes Jahr Anfang April verwandelt sich der Park am Wellersberg in ein duftendes Kirschblütenmeer – eine wunderschöne Kulisse zum Treffen und Feiern.

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr, veranstaltet das Stadtmarketing Siegen am 1. April 2023 ab 13 Uhr nun zum zweiten Mal das Siegener Kirschblütenfest. Im Jahr 2022 zog es weit über tausend Besucher in den Wellersbergpark, darunter zahlreiche Familien mit Kindern, die es sich bei toller Stimmung gut gehen ließen.

Pünktlich zum Frühling, der nicht nur in Japan mit der Kirschblüte feierlich begrüßt wird, gibt es ein buntes, unterhaltsames Programm für Groß und Klein. Der Karateverein Shin-Zen Siegen zeigt japanische Kampfkunst in Form eines Jugendtrainings, am Stand des Fördervereins des Montessori-Kinderhauses Siegen gibt es leckeren Kuchen und frische Waffeln. Ein Foodtruck mit tollen Burgern ist dabei, sowie ein Falafel-Stand. Für musikalische Begleitung sorgen Straßenmusiker. Manga-Fans können sich auf den Stand der Manga-Mafia freuen.

Den Höhepunkt des Tages bildet die festliche Illumination der Kirschblüte am Abend. Wenn die Dämmerung beginnt, strahlen die Kirschbäume in leuchtenden Tönen um die Wette. Das Farbenspiel können die Besucher nutzen, um die Atmosphäre zu genießen und ein paar tolle Foto-Eindrücke zu sammeln. Der Eintritt ist frei!

Übrigens: Der Park am Wellersberg ist bestens mit dem Fahrrad, ÖPNV (Richtung Freudenberg, Haltestelle Schützenstraße) oder fußläufig von der Innenstadt erreichbar. Parkmöglichkeiten direkt am Park gibt es kaum, deshalb empfehlen wir, das Auto in der Innenstadt zu abzustellen und von dort zu Fuß über die Hufeisenbrücke oder durch die Unterführung Richtung Wellersberg zu laufen.

Foto: Archiv Stadtmarketing Siegen

