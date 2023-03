Vollsperrung: Unfall in Kreuztal auf der Marburger Straße – Ape-Fahrer schwer verletzt

(wS/red) Kreuztal 27.03.2023 | Am frühen Montagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Kreuztal. Gegen 06:15 Uhr befuhr der Fahrer eines Ape die Marburger Straße von Ferndorf in Richtung Kreuztal. An der Kreuzung beim Rewe (Zum Erbstollen) beabsichtigte der Fahrer nach links auf die Marburger Straße Richtung Roter Platz abzubiegen. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Seat Fahrer, der von Kreuztal in Richtung Ferndorf unterwegs war.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Ape-Fahrer in seinem Kleinfahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr Kreuztal rückte mit mehreren Einsatzkräften und Spezialgeräten an, um den Schwerverletzten aus dem Fahrzeug zu befreien. Nach einer aufwändigen Rettungsaktion konnte der Ape-Fahrer schließlich aus dem Wrack befreit werden. Anschließend wurde er an den Rettungsdienst übergeben und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Seat wurde nach ersten Informationen leicht verletzt. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei ermittelt.

Die Marburger Straße ist zur Zeit (07:15 Uhr) noch vollständig gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Kreuztal. Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de