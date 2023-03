Vorlesewettbewerb 2023: Paula Harth Kreissiegerin Siegerland-Ost

(wS/si) Siegen 01.03.2023 | Die Siegerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs heißt Paula Harth.

Gemeinsam mit zehn Mitstreitern, die jeweils den Vorlesewettbewerb an ihren Schulen gewonnen haben, trat sie jetzt auf Kreisebene für den Bereich Siegerland-Ost an. Paula Harth besucht die sechste Klasse des Johannes-Althusius-Gymnasiums in Bad Berleburg. Udo Hüttmann, Sachgebietsleiter im Kreisjugendamt, gratulierte Paula Harth zu ihrem Sieg: „Es ist wirklich schön zu sehen, dass Bücher euch so viel Spaß bereiten und ihr beim Vorlesen eure Lieblingsgeschichten mit Leben füllt. Euren Mut, euch mit so viel Selbstbewusstsein vor euren Mitstreitern zu präsentieren, finde ich sehr bewundernswert.“

Nachdem der Vorlesewettbewerb zwei Jahre lang aufgrund von Corona nur online stattfinden konnte, konnten die Teilnehmer ihr Können in diesem Jahr wieder im Alten Feuerwehrhaus in Netphen unter Beweis stellen.

Beim jährlichen Vorlesewettbewerb präsentieren die Schülerinnen und Schüler im ersten Durchgang Auszüge aus ihren Lieblingsbüchern. Paula Harth hatte sich für „Plötzlich unsichtbar“ von Liz Kessler entschieden. In einem zweiten Durchgang mussten die Kinder ihr Geschick beim Lesen eines fremden Textes zeigen. Hierfür hatte die Jury „Das Museum der sprechenden Tiere“ von Helen Cooper ausgewählt.

Der dreiköpfigen Jury gehörten in diesem Jahr Arnica Köhler und Jennifer Utsch vom Kreisjugendamt sowie Thomas Günther von der Stadtbibliothek Siegen an. Sie beurteilten Lesetechnik, Textgestaltung, Textverständnis und Lesetempo der Teilnehmer. Am Vorlesewettbewerb haben sich Schüler aller Schulformen beteiligt. Alle bekamen zum Schluss eine Urkunde und ein Buch von der Jury überreicht. Paula Harth wird zudem als Gewinnerin des Kreiswettbewerbs am diesjährigen Bezirkswettbewerb teilnehmen.

Der bundesweite Vorlesewettbewerb wird seit 1951 vom Börsenverein des deutschen Buchhandels durchgeführt und ist mit circa 600.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern jährlich der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands. Der Wettbewerb soll Begeisterung für Bücher wecken, die Lesekompetenz von Kindern stärken und sie dabei unterstützen, ihren Horizont zu erweitern, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln.

Am Vorlesewettbewerb für den Bereich Siegerland-Ost teilgenommen haben Schülerinnen und Schüler von insgesamt elf Schulen.

Jennifer Utsch, Arnica Köhler, Paula Harth, Thomas Günther, Udo Hüttmann (von links).



