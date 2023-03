Vortragsreihe für Senioren im Haus Herbstzeitlos

(wS/si) Siegen 15.03.2023 | Neben einem Singkreis, einem Frühstückstreff sowie Wander- und Spielgruppen gibt es im Haus Herbstzeitlos jetzt ein neues Informationsangebot für Seniorinnen und Senioren: Gemeinsam mit dem Seniorenbeauftragten der Stadt Siegen, Volker Reichmann, lädt die Seniorenhilfe Siegen e.V. zu einer Vortragsreihe ein.

Den Auftakt macht Dr. Bernd Knapp mit seinem Vortrag am Donnerstag, 30. März 2023, ab 14.30 Uhr zum Thema „Sterbehilfe – Hilfe oder Gefahr?“. Viele Menschen verdrängen in ihrem alltäglichen Leben oft den Gedanken an das Lebensende. Das betrifft nicht nur wichtige Themen wie Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht, sondern vor allem auch die Frage, wie man sich das eigene Sterben vorstellt. Besonders über das Thema Sterbehilfe wird oft diskutiert. An den Vortrag schließt sich eine Gesprächsrunde mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an.

Wie man auch im hohen Alter noch gut in den eigenen vier Wänden leben kann, erfahren Interessierte am Donnerstag, 13. April 2023, bei dem Vortrag zum Thema „Selbstbestimmt wohnen und leben in den eigenen Räumlichkeiten (barrierefrei, bequem und sicher)“ von Anna Lena Krieger von der Wohnberatung Siegen Wittgenstein e.V.

Am Donnerstag, 11. Mai 2023, beschäftigt sich Christoph Kratzer, Mitarbeiter der Betreuungsbehörde der Stadt Siegen, beim dritten und letzten Termin der kleinen Vortragsreihe beim Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ mit folgenden Fragen: Was passiert, wenn ich selbst nicht mehr für mich sorgen kann? Wer handelt und entscheidet dann für mich? Wer willigt für mich in ärztliche Behandlungen ein oder verhindert, dass Ärzte Maßnahmen ergreifen, die ich so nicht gewollt hätte? Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 14.30 Uhr.

Seit 25 Jahren steht die Seniorenhilfe Siegen älteren Menschen in der Universitätsstadt Siegen für Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung. „Wir freuen uns, wenn viele Siegenerinnen und Siegener sich für die Infoveranstaltungen interessieren und ihren Weg zu uns in Haus Herbstzeitlos finden. Dort befindet sich auch unser Büro“, sagt die Vorsitzende der Seniorenhilfe, Dorothea Mörstedt.

Weitere Informationen zur Vortragsreihe gibt es bei Volker Reichmann, Seniorenbeauftragter der Stadt Siegen, unter (0271) 404-2434 oder per E-Mail an v.reichmann@siegen.de.