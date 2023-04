Ab 24. April Bauarbeiten in der Wilnsdorfer Rathausstraße – Parkplatz des Rathauses über Umleitung zu erreichen

(wS/wi) Wilnsdorf 21.04.2023 | Wegen Bauarbeiten ist ein kurzes Stück der Wilnsdorfer Rathausstraße ab kommenden Montag, 24. April, voraussichtlich eine Woche lang für den Verkehr gesperrt. Die Ursache liegt knapp 300 Meter weiter: Der Spielplatz in der Hirtenwiese war in den vergangenen Jahren bei Starkregen wiederholt unter Wasser gesetzt worden. Auch angrenzende Grundstücke sind davon betroffen, dass die dortige Kanalisation die großen Niederschlagsmengen nicht fassen und geordnet ableiten kann. Deswegen bauen die Gemeindewerke Wilnsdorf jetzt einen sogenannten Entlastungskanal.

Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 24. April, und sollten innerhalb einer Woche abgeschlossen sein. Der neue Mischwasserkanal wird im Bett des Fußwegs verlegt, der entlang des Krombachs zwischen der Rathausstraße und dem Kinderspielplatz in der Hirtenwiese verläuft. Unter der Rathausstraße wird der Entlastungskanal an das bestehende Netz angeschlossen, dafür sind Arbeiten im Bereich der Fahrbahn nötig. Deswegen ist die Rathausstraße zwischen dem Abzweig zur „Hirtenwiese“ und der Zufahrt zum Rathausparkplatz gesperrt. Der Parkplatz kann allerdings aus Richtung Bergwende, Marktplatz oder Ringstraße kommend angesteuert werden.

Abgeschlossen werden die Bauarbeiten mit einer Maßnahme für mehr Verkehrssicherheit: Auf Höhe der Zufahrt zum Rathausparkplatz wird die Gemeinde Wilnsdorf ein sogenanntes „Berliner Kissen“ einbauen lassen, eine großflächige Fahrbahnschwelle, die für die Einhaltung des bestehenden Tempolimits sorgen soll. Eine weitere Schwelle wird an der gegenüberliegenden Seite des Rathauses auf die Straße zum Marktplatz aufgebracht, auch dafür wird die kurzzeitige Sperrung der Straße nötig sein.