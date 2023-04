Flurkarten und vieles mehr direkt beim Kreis beantragen – Umwege über Drittanbieter oft kostspielig und langwierig

(wS/si) Siegen 21.04.2023 | Wer eine Immobilie kauft oder verkauft, braucht in manchen Fällen die so genannte Flurkarte, auch Liegenschaftskarte oder Katasterkarte genannt. Die Karte zeigt die Lage von Grundstücken, ihre Bebauung und amtliche Kennzahlen. Beantragt werden kann sie – wie viele andere Unterlagen – direkt beim Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation des Kreises Siegen-Wittgenstein. Den Weg über Drittanbieter, die im Internet laut eigener Aussage „schnelle und günstige“ Behördengänge für Bürgerinnen und Bürger abwickeln, sollte man sich sparen – schon allein aus dem Grund, da solche Anbieter eine extra Gebühr verlangen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises beraten persönlich und kostenlos über die Produkte des Liegenschaftskatasters wie Flurkarten, Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch oder Eigentümernachweise. Die Höhe der entstehenden Gebühren für kostenpflichtige Produkte des Liegenschaftskatasters ist in der Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung und dem dazugehörigen Kostentarif klar und transparent geregelt. Viele Geodaten sind allerdings auch kostenlos zugänglich z.B. über das Geoportal des Kreises Siegen-Wittgenstein (www.siegen-wittgenstein.de/geoportal), den GeoShop Südwestfalen (geoshop.kommunale.it), das GEOportal.NRW (www.geoportal.nrw) oder die Internetanwendung TIM-online des Landes NRW (www.tim-online.nrw.de). Für Auszüge aus dem Grundbuch wenden Interessierte sich direkt an das Grundbuchamt des Amtsgerichts Siegen oder Bad Berleburg.

Antragsformulare für amtliche Flurkarten oder andere Auszüge aus dem Liegenschaftskataster sind auf der Homepage des Kreises unter dem Stichwort „Katasterauskunft“ zu finden. Persönliche Termine sind montags bis freitags von 8:30 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 15:00 Uhr im Raum 721 im Kreishaus, Koblenzer Straße 73 in 57072 Siegen oder in der Außenstelle im Raum 101, Am Breitenbach 1 in 57319 Bad Berleburg möglich. Über termine-buergerdienste.siegen-wittgenstein.de ist auch eine Online-Terminvergabe möglich. Telefonisch ist das Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation in Siegen unter 0271 333 1539 und in Bad Berleburg unter 02751 9263 121, per E-Mail an kataster@siegen-wittgenstein.de erreichbar.