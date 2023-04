Brand in Tiefgarage unter Wohn- und Geschäftshaus in Geisweid schnell gelöscht

(wS/red) Geisweid 10.04.2023 | Ein Brand in einer Tiefgarage in Geisweid hat am heutigen Nachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Gegen 14:15 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand gemeldet, woraufhin die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot ausrückte. Die Garage befindet sich unterhalb eines Wohn- und Geschäftshauses.

Beim Eintreffen der Feuerwehr kam dichter Rauch aus der Tiefgarage. Die Feuerwehr konnte schnell einen Brandherd ausfindig machen. Glücklicherweise brannte in der Garage kein Fahrzeug, sondern lediglich Laub in einem Lichtschacht. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass größerer Schaden verhindert wurde.

Nachdem die Tiefgarage durch die Feuerwehr gelüftet wurde, konnte der Einsatz beendet werden. Es wurde niemand verletzt.

Fotos: wirSiegen.de

