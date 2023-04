TuS Ferndorf bereitet sich auf die Aufstiegsrunde vor und startet Verkauf für Dauerkarten und Tickets

(wS/red) Ferndorf 11.04.2023 | TuS Ferndorf informiert – Verkauf der Dauerkarten und Tickets

Die Terminierung für die Aufstiegsspiele zur 2. HBL ist soweit abgeschlossen, das gilt auch für die vier anstehenden Heimspiele der Ferndorfer. Bereits am kommenden Freitag gastiert der TuS bei einem der heißen Anwärter auf den Aufstieg, dem EHV Aue. Das erste Heimspiel der Runde findet dann eine Woche später, Samstag, 22.04.2023 um 19.00 Uhr in der Kreuztaler Stählerwiese statt.

Alle Dauerkarteninhaber haben für die vier Spiele in der Aufstiegsrunde ein Vorkaufsrecht. Leider kann nicht garantiert werden, dass jeder Dauerkarteninhaber auch seinen aktuellen Sitzplatz behalten kann, da der TuS Ferndorf, nach neuesten Richtlinien des DHB, für die Aufstiegsrunde verpflichtet ist, 10% des gesamten Kartenkontingents den Gästefans zur Verfügung zu stellen. Höchstwahrscheinlich wird es in den Blöcken F und G auf der mobilen GEORG-Tribüne zu Veränderungen kommen müssen. Für betroffene Dauerkartenbesitzer werden Lösungen erarbeitet.

Ab Dienstag, dem 11.04.23, bis Samstag, dem 15.04.23, können die aktuellen Dauerkarteninhaber von Ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und ihre Dauerkarte an folgenden Tagen in der Geschäftsstelle des TuS Ferndorf in Kreuztal, Grabenstraße 6, verlängern: Dienstag, 11.04. 9.00-12.00 Uhr

Mittwoch, 12.04. 16.00-18.00 Uhr

Donnerstag, 13.04. 9.00-12.00 Uhr

Freitag, 14.04. 9.00-18.00 Uhr

Samstag 15.04. 9.00-12.00 Uhr

Die nicht verlängerten Sitzplätze und alle anderen Plätze gehen ab Montag, 17.04.2023, als Tages-Tickets in den freien Verkauf.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier