Medizinischer Notfall als Ursache für Unfall in Sondern: Fahrer prallt gegen Zaun und fährt durch Geäst talabwärts

(wS/red) Olpe 12.04.2023 | Am Montagnachmittag gegen 17:20 Uhr ereignete sich auf der L512 in Sondern ein Alleinunfall. Der 65-jährige Fahrer eines PKWs, von Olpe kommend in Richtung Attendorn verlor nach ersten Angaben der Polizei aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Zaun. Danach fuhr das Fahrzeug durch Geäst talabwärts und kam schließlich beschädigt zum Stillstand.