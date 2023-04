Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall in Freudenberg Lindenberg

(wS/red) Freudenberg 21.04.2023 | Bei der Polizei und der Feuerwehr ging am heutigen Abend (21.04.2023) ein Notruf über einen Verkehrsunfall auf der Siegener Straße in Lindenberg ein. Eine Ford-Fahrerin beabsichtigte von der Straße Emmaweg nach Links auf die Siegner Straße abzubiegen. Nach Zeugenaussagen machte sie dies, ohne auch nur für einen Moment auf den Querverkehr zu achten. Zur gleichen Zeit befuhr ein älteres Ehepaar die Siegener Straße in Richtung Siegen. Da die Frau mit dem Ford schnell und unerwartet aus der Seitenstraße kam, konnte der 71-jährige Mini-Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Da bei dem Unfall mehrere Personen verletzt wurden, wurde bei der Feuerwehr das Einsatzstichwort auf MANV (Massenanfall von Verletzten) erhöht. Sofort kamen weitere Rettungswagen und Notärzte zu der Einsatzstelle. Sie mussten sich um insgesamt fünf Verletzte aus dem Ford der Unfallverursacherin kümmern. Aus dem Mini Cooper wurde die Beifahrerin verletzt. Die Siegener Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

