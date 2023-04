Polizei sucht Zeugen für Verkehrsdelikte in Attendorn und Olpe

(wS/ots) Attendorn 05.04.2023 | Am Montag (3. April) hat sich gegen 21:50 Uhr auf der Biggeseestraße (K 17) ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ereignet. Ein Zeuge meldete, dass er zu dem Zeitpunkt die Straße in Richtung Olpe befuhr. In Höhe eines Wanderparkplatzes seien plötzlich zwei Fahrzeug-Gummireifen unmittelbar vor sein Fahrzeug auf die Fahrbahn geworfen worden. Der Autofahrer konnte auf die Gegenfahrbahn ausweichen, sodass es zu keinem Zusammenstoß kam. Anschließend sah er, dass sich zwei Personen, mutmaßlich Männer, von der Örtlichkeit in Richtung Neger entfernt haben. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung, die jedoch ergebnislos verlief.

Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Zeugen. Diese wenden sich bitte an das Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4112.

Unfallverursacher gestellt – Polizei sucht weitere Zeugen

Olpe Am Montag (3. April) hat sich gegen 16:15 Uhr im Einmündungsbereich Ziegeleistraße / Zu Hildringhausen eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte eine 35-Jährige in eine Parklücke eines dort befindlichen Autohauses einparken. Dafür musste die Autofahrerin rangieren und die hinter ihr fahrenden Fahrzeuge warten. Nach Angaben der 35-Jährigen versuchte dann ein direkt hinter ihr wartender Pkw-Fahrer, über den Gehweg an dem rangierenden Auto vorbeizufahren. Dabei kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Zunächst schauten sich die Unfallbeteiligten den Schaden gemeinsam an, dann jedoch entfernte sich der Unfallverursacher. Ein Zeuge folgte diesem und anschließend suchten er und der Unfallverursacher (85 Jahre) die Unfallstelle gemeinsam auf. Der entstandene Sachschaden lag an beiden Fahrzeugen im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei die Fahrer der wartenden Pkw sowie weitere Zeugen. Diese wenden sich bittet an das Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4110.