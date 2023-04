Update SVB-Baumaßnahme Löhrstraße/Markt: Vorbereitungen für Bersten von neuen Trinkwasserleitungen haben begonnen

(wS/svb) Siegen 20.04.2023 | Die Arbeiten der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) in der Oberstadt kommen weiterhin gut voran und liegen im Zeitplan. Für den letzten Bauabschnitt hat sich der Versorger in Abstimmung mit der Stadtverwaltung für eine geschlossene Bauweise entschieden, um die Beeinträchtigungen für Bewohner und Händler möglichst gering zu halten. Derzeit laufen in der Kölner Straße die Vorbereitungen für den Einzug der neuen Trinkwasserleitungen, auch Bersten genannt. Die Rohre müssen vorgeschweißt werden, damit diese im Anschluss durch die alten Leitungen im Bereich der Straße Markt eingezogen werden können. Aus Platzgründen müssen die fertig vorbereiteten Rohre zeitweise in der Kölner Straße zwischengelagert werden.

Die SVB bitten um Verständnis, wenn es dadurch zum Teil zu Behinderungen im oberen Bereich der Fußgängerzone kommt. Das Einziehen der Leitungen wird Anfang der kommenden Woche beginnen und voraussichtlich Ende der ersten Maiwoche abgeschlossen sein.

Vorbereitung der neuen Trinkwasserleitungen

Foto: Siegener Versorgungsbetriebe GmbH