Vorvermarktung für kostenfreie Glasfaseranschlüsse in Niederschelden, Geisweid und Birlenbach Nord gestartet

(wS/wco) Siegen 21.04.2023 | Kostenfreier Glasfaseranschluss für knapp 12.000 Haushalte und Betriebe: Ersparnis pro Anschluss liegt bei rund 1.500 Euro

Gute Neuigkeiten für alle Anwohner und Anwohnerinnen der Ortsteile Niederschelden, der Dreisbach, Geisweid und Birlenbach Nord. Gemeinsam mit der Stadt Siegen plant die Westconnect GmbH den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für schnelles Internet. Denn zukünftig reicht ein DSL-Anschluss nicht mehr aus: In den kommenden fünf Jahren werden sich die transportierten Datenmengen um das Sechsfache erhöhen.

Privathaushalte und Betriebe benötigen daher eine zukunftssichere Infrastruktur.

Hierzu hat Westconnect in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Siegen Gebiete für den Breitbandausbau identifiziert und die Vorvermarktung für den „Fiber To The Home“-Ausbau (FTTH) gestartet, also schnelles Internet direkt ins Gebäude. Insgesamt sollen rund 12.000 Privathaushalte und Unternehmen von einem Glasfaseranschluss profitieren und mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde an das Internet angeschlossen werden.

Die Vorvermarktung beginnt ab sofort und läuft bis 31.Juli 2023.

„Die künftigen Glasfaseranschlüsse sind so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Videokonferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind – stabil und zuverlässig“, sagt Bürgermeister Steffen Mues. „Ein ganz wichtiger Punkt dabei: Die Anschlüsse kommen nicht von allein. Westconnect braucht das Einverständnis der jeweiligen Eigentümerinnen und

Eigentümern. Der Grund: Nur mit einer Genehmigung, können Glasfaserkabel auf dem privaten Grundstück verlegt werden. Nur so können Bürgerinnen und Bürger sowie Betriebe von der

neuen Geschwindigkeit und Stabilität des Glasfasernetzes profitieren.“Heiko Grebe, Regionalmanager von Westconnect, betont, wie wichtig der Glasfaserausbau ist:

„Mit der Vermarktung in den nächsten Stadtteilen wird ein weiterer Meilenstein im Gesamtausbau der Stadt Siegen gesetzt. So geht es kontinuierlich weiter, um die Ziele der

Bundesregierung auch in Siegen umzusetzen. Deren Ziel ist es, das bis 2030 alle 41,5 Mio. Haushalte in Deutschland einen FTTH-Anschluss bekommen können. Zudem sind schnelle Internetanschlüsse in jedem Fall ein echter Wettbewerbsvorteil und verbessern auch unsere Lebensqualität.“

Die Vorteile von Breitband sind vielfältig. Mit einem eigenen Glasfaseranschluss muss die Bandbreite beispielsweise nicht mit anderen geteilt werden. So steht Kunden immer die volle Leistung zur Verfügung. Auch kann der Wert von Immobilien gesteigert werden. Interessierte, die diese Chance bis zum Ende der Vorvermarktung wahrnehmen, profitieren dabei von einem kostenfreien Glasfaseranschluss. Danach würde dieser Anschluss etwa 1.500 Euro kosten.

Auskunft und Beratung

Die Westconnect GmbH ist zuständig für den Ausbau des Breitbandnetzes in den Städten und Gemeinden. Die Ansprache von Kunden im Ausbaugebiet und der Vertrieb von passenden

Breitbandprodukten erfolgt dienstleistend unter der Marke „E.ON Highspeed“ durch die E.ON Energie Deutschland. Für einen kostenfreien Anschluss muss bis zum 3.07.2023 eine Grundstückseigentümererklärung eingereicht werden.

Für die Bürgerinnen und Bürger gibt es zudem ein umfangreiches Beratungsangebot. Auskünfte über Produkte und Services gibt es online unter www.eon-highspeed.com/siegen. oder über die kostenfreie Info-Hotline 0800-9900066. Ein persönlicher Beratungstermin kann unter 0331-88 59 39 81 vereinbart werden. Auch im E.ON Kundencenter in der Siegener Oberstadt, können Informationen zum Ausbau eingeholt werden.

Westconnect bietet zudem allen Interessierten eine persönliche Vor-Ort-Beratung an folgenden Terminen an:

Beratertage:

Niederschelden/Dreisbach

Volkshaus, Bogenstraße 25, 57080 Siegen ,jeweils 15.-18.00Uhr

donnerstags: 11.05.2023, 25.05.2023, 15.06.2023, 22.06.2023, 13.07.2023 und

27.07.2023

Geisweid/Birlenbach Nord

Bürgerhaus Geisweid, Obere Kaiserstraße 6, 57078 Siegen, jeweils 15.-18.00 Uhr

donnerstags: 25.05.2023, 01.06.2023 , 15.06.2023, 06.07.2023 und 20.07.2023

Bürgerinfoveranstaltungen:

Niederschelden/Dreisbach

09.05.2023,19.00 Uhr, Volkshaus Niederschelden,Bogenstraße 25, 57080 Siegen

Geisweid/Birlenbach Nord

11.05.2023,19.00 Uhr, Bürgerhaus Geisweid, Obere Kaiserstraße 6, 57078 Siegen

Über einen Verfügbarkeitscheck können Anwohnende sowie Gewerbetreibende sofort prüfen,

ob ihr Gebäude im Vorvermarktungsgebiet liegt oder nicht. Der Verfügbarkeitscheck ist rund um

die Uhr ebenfalls unter www.eon-highspeed.com möglich. Alle Anwohnenden sowie

Gewerbetreibenden, die einen schnellen Internetanschluss erhalten können, werden zudem per

Post von Westconnect informiert.

(v.l.n.r) Westenergie Kommunalmanager Peter Imhäuser, Westconnect Regionalmanager Heiko Grebe, Bürgermeister Steffen Mues, Thomas Runge, Abteilungsleiter Wirtschaftsförderung der Stadt Siegen und Heike Rinkenberger Regionalvertrieb von E.ON. starten die Vorvermarktung vor dem Rathaus in Siegen.