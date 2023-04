Wings for Life App-Run am 7. Mai um 13 Uhr an der Sieg-Arena

(wS/an) Siegen 28.04.2023 | Siegen wird erstmals Teil des globalen Wohltätigkeitslaufs Wings for Life World Run sein. Bei diesem Event starten alle Teilnehmer weltweit zur selben Zeit an verschiedenen Orten. Neben großen Läufen mit mehreren tausend Teilnehmern gibt es auch viele sogenannte App-Läufe, so auch in Siegen. Insgesamt werden bis zu 200.000 Aktive erwartet. Es spielt keine Rolle, ob man ein Spitzensportler, Hobbyläufer oder blutiger Anfänger ist, da es keine Ziellinie gibt. Stattdessen setzt sich 30 Minuten nach dem Start das sogenannte „Catcher Car“ in Bewegung und überholt die Läufer und Rollstuhlfahrer nach und nach. Das Ziel des Events ist es, alle Startgelder und Spenden zu 100% in die Rückenmarksforschung fließen zu lassen und dabei zu helfen, Querschnittslähmung zu heilen.

Das Interesse an Siegen entstand durch das Format von SEVEN SUMmITS SIEGEN, dem hiesigen Laufevent im Sommer, welches überregionale Beachtung findet. Der direkte Kontakt kam durch den BMX-Profi und Red Bull-Athleten Bruno Hoffmann und Bernd Buxbaum, CEO des Hauptsponsors The SUMMIT/pmd technology, zustande. Im Rahmen von SEVEN SUMMITS SIEGEN am 19. August wird u.a. den ganzen Tag eine große Party mit einem leistungsstarken DJ Truck von Red Bull bei dem Hightechzentrum auf der Martinshardt gefeiert. Florian Neuschwander, ein von dem Energy-Drink-Hersteller unterstützter bekannter Langstreckenläufer, wurde ebenfalls angefragt, um am Siegener Sommerhighlight über 25 km und 800 Höhenmetern teilzunehmen.

Der Wings for Life App Run startet am 7. Mai um 13 Uhr pünktlich an der sieg-srena. „Aus der hiesigen Laufszene haben wir positive Resonanz erhalten, und es liegen uns bereits einige Anmeldungen vor. Schade ist natürlich, dass der Buschhütten-Triathlon ebenfalls am 7. Mai stattfindet, da haben sich das weltweite Event und Buschhütten leider nicht abgesprochen. Umso mehr freuen wir uns über die Teilnahme von Markus Mockenhaupt, dem überraschenden Deutschland-Sieger der Wings for Life Premiere von 2014. Markus hat für die Jubiläumsausgabe seine Zusage gegeben und läuft an der sieg-arena“, so Martin Hoffmann von :anlauf, der gemeinsam mit dem Lauftreff Inklusive Begegnungen die Organisation vor Ort betreut.