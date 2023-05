11. Auflage des Luca Debus Gedächtnisturniers und 50 Jahre Pfingstwaldfest des SV Gosenbach 1963 e.V.

(wS/red) Gosenbach 12.05.2023 | In diesem Jahr wird die 11. Auflage des Luca Debus Gedächtnisturniers der Fußballjugend des SV Gosenbach stattfinden. Im letzten Jahr konnte nach einer Pause von zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie bereits ein erfolgreiches Turnier stattfinden. In diesem Jahr werden die Verantwortlichen ab Freitagabend über Turniere und Spielefeste in vier Altersgruppen mit über 30 regionalen und überregionalen Jugendmannschaften freuen. Fußball-Jugendleiter Jens Wunderlich ist erfreut darüber, dass die Teilnahme an den Jugendturnieren immer noch so beliebt ist wie in den Vorjahren und dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein Dorfverein so viele Jugendmannschaften hat und ein solches Turnierwochenende auf die Beine stellt. Der SV Gosenbach lädt alle Interessierten auch in diesem Jahr zu einem Besuch des Jugendturniers auf die Gosenbacher Alm ein und sorgt für das leibliche Wohl an allen Tagen.

Abseits der sportlichen Aktivitäten findet am Samstag auch wieder das bekannte Pfingstwaldfest statt, dieses Jahr sogar unter einem ganz besonderen Jubiläum. „Dieses Jahr freuen wir uns besonders auf das Waldfest, da wir auf 50 Jahre Waldfestgeschichte zurückblicken können. Schon jetzt möchte ich mich bei allen freiwilligen Helfern bedanken, die es erst möglich machen, dass eine solche Tradition bestehen bleibt und vor allem weitergeführt werden kann“, so Fußball-Abteilungsleiter Philipp Dücker. Das Pfingstwaldfest wird seit 1973 veranstaltet, als es ursprünglich zum 10-jährigen Bestehen des Vereins geplant wurde. Damals fand die Veranstaltung noch unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Eiserfeld statt. Im Jahr 1973 wurde im Zuge dessen das erste Sportwochenende auf der Gosenbacher Alm durchgeführt. Die Vorsitzenden André Grimm (1. Vorsitzender) und Matthias Fries (2. Vorsitzender) freuen sich darüber, dass sie auf eine so lange und schöne Tradition zurückblicken können und diese auch bis auf die zwei ausgefallenen Jahre während der Pandemie dauerhaft fortführen konnten. In diesem Jahr kann an Pfingstsamstag ab 19:00 Uhr wieder zu Musik getanzt und gefeiert werden.

Der Pfingstsonntag beginnt traditionell mit dem musikalischen Frühshoppen mit der Lyra Brachbach ab 11:00 Uhr. Die Lyra Brachbach ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil auf dem Waldfest in Gosenbach und führt ein breites Repertoire von Werken der Klassik über moderne Blasmusikkompositionen bis hin zu volkstümlicher Musik. Im Anschluss findet dann von 14:00 – 16:00 Uhr ein Kinderfest auf dem Fußballplatz statt. Auch hier lädt der SV Gosenbach alle herzlich ein.

Am Pfingstmontag startet der Tag um 09:00 Uhr mit einem Spielefest für die Bambini. Im Anschluss werden sich laut aktuellem Stand noch zwei Seniorenmannschaften auf das große Saisonfinale vorbereiten. Das große Saisonfinale findet um 15:00 Uhr bei der 1. Mannschaft des SV Gosenbach statt. Die Damenmannschaft wird das Pfingstwochenende um 17:00 Uhr gegen die Sportfreundinnen aus Siegen abschließen. „Normalerweise bemühen wir uns, alle Spiele vorzuziehen, damit der Sportplatz für Jugendturniere frei ist. Leider können wir aufgrund der Tabellensituationen die Spiele zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlegen. Unsere 1. Mannschaft möchte sich nach ihrer super Leistung in der Rückrunde natürlich mit dem Klassenerhalt belohnen. Die Entscheidung wird in diesem Jahr wahrscheinlich erst in der letzten Sekunde fallen“, sagt Abteilungsleiter Dücker. Dem SV Gosenbach und all seinen Besuchern steht ein sportlich spannendes und zugleich geselliges Wochenende auf der Gosenbacher Alm bei hoffentlich bestem Wetter bevor.

Programm:

Freitag, 26.05.2023

ab 17:00 Uhr D-Jugend Turnier

Samstag, 27.05.2023

ab 9:00 Uhr Spielefest F-Junioren

ab 13:00 Uhr E-Junioren Turnier

ab 19:00 Uhr Tanzmusik mit der Music Light Show

Sonntag, 28.05.2023

ab 11:00 Uhr Musikalischer Frühschoppen mit der Lyra Brachbach

ab 12:00 Uhr Erbsensuppe

14:00 – 16:00 Uhr Kinderfest

ab 15:00 Uhr Kaffee und Kuchen im Vereinsheim

Montag, 29.05.2023

ab 09:00 Uhr Spielefest Bambini

ab 15:00 Uhr Saisonfinale (letztes Meisterschaftsspiel) der 1. Mannschaft

Fotos: SV Gosenbach

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier