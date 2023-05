24 Stunden Berufsfeuerwehrtag bei der Jugendfeuerwehr Banfe: Engagement, Lernen und Spaß im Fokus

(wS/bl) Bad Laasphe 16.05.2023 | Die Jugendfeuerwehr Banfe der Stadt Bad Laasphe veranstaltete am vergangenen Wochenende ein aufregendes und lehrreiches Programm für junge

Menschen im Alter von 10-17 Jahren. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und bot den Teilnehmern eine einzigartige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, Teamarbeit zu stärken und gleichzeitig jede Menge Spaß zu haben.

Schon bei der Ankunft der ersten Kinder und Jugendlichen war die Aufregung deutlich spürbar. Mit großer Aufmerksamkeit hörten sie den Erklärungen zu den Abläufen zu Beginn zu. Die Schlafräume und die gesamte Ausstattung waren im Handumdrehen fertig eingerichtet, und die Fahrzeuge wurden sorgfältig auf Vollständigkeit überprüft, ohne dass man Anweisungen wiederholen musste.

Auf der Terrasse hinter dem Gerätehaus wurden Tische und Bänke aufgebaut, und die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, den Kicker zu benutzen, Fußball zu spielen und verschiedene andere Spiele zu genießen. Es dauerte nicht lange, bis der erste Einsatz eintraf:

ABC 1 auslaufende Betriebsstoffe nach VU

Die strahlenden Gesichter derjenigen, deren Gruppe an der Reihe war, sprachen Bände.

Doch auch diejenigen, die noch warten mussten, brauchten nicht lange auf ihren ersten Einsatz zu warten:

Baum auf Straße

Am Mittag stärkten sich alle mit reichlich Familienpizzen, um Energie für den weiteren Verlauf des Tages zu tanken, während das wechselhafte Wetter mit Sonne und Wolken für eine spannende Atmosphäre sorgte. Obwohl einige Regentropfen kurzzeitig Sorgen bereiteten, verzogen sie sich schnell, und die Sonne zeigte sich erneut. Das Programm konnte wie geplant fortgesetzt werden.

Die beiden Einsätze bis 15 Uhr Baum auf Straße und Tragehilfe,

wurden hervorragend abgearbeitet. Die praktische technische Hilfeleistung an einem Schrottauto und das Steuern der Drehleiter am Nachmittag kamen bei den Jungen und Mädchen sehr gut an. Danach war Freizeit angesagt, und es gab selbstgemachte Muffins, Wackelpudding mit Vanillesoße und Getränke, die von den Eltern und Mitgliedern der Einsatzabteilung bereitgestellt wurden.

Im Laufe des Abends stand der Höhepunkt des Tages an: Ein echtes Feuer konnte von den Teilnehmern wie bei den Großen gelöscht werden, wenn auch in kleinerem Maßstab. Zum

Abendessen wurde kräftig zugelangt, da alle einen riesigen Hunger hatten. Später am Abend fand eine kleine „Personensuche“ statt, die im Rahmen eines Spaziergangs durchgeführt wurde. Zurück im Gerätehaus wurde ein Film gezeigt, und ein kleines Lagerfeuer rundete den Abend ab.

Die Nachtruhe ab Mitternacht wurde bis 5:30 Uhr eingehalten, bevor alle noch vor dem Frühstück wieder gefordert waren. Einsatzstickwort diesmal:

Feuer 4 Scheunenbrand, eine Person ist vermisst

Doch die Teilnehmer meisterten die Herausforderung mit Bravour. Nachdem sich jeder frisch gemacht hatte, wurde ein herzhaftes Frühstück serviert. Anschließend wurde für jede Gruppe ein Fehleinsatz durchgeführt, da auch das zur Feuerwehrausbildung gehört. Als Abschluss wartete eine anspruchsvolle Übung auf die Jungen und Mädchen: Technische

Hilfeleistung mit einem Firmenbus und einem Gabelstapler.

Die Veranstaltung wurde von den Jugendwarten Marcel Schmidt und Daniel Luckenbach sowie einem Team von engagierten Betreuern und Mitgliedern der Einsatzabteilung organisiert und durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen zeigten während des gesamten Wochenendes große Begeisterung und Motivation. Die Eltern und die Feuerwehrmitglieder, die anwesend waren, lobten die hervorragende Organisation und die professionelle Durchführung der Jugendfeuerwehr.

Die Jugendfeuerwehr Banfe freut sich über das positive Feedback aus der Bevölkerung und von den Mitgliedern der Feuerwehr. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und hat dazu beigetragen, das Engagement und das Sicherheitsbewusstsein bei jungen Menschen zu fördern.

Fotos: Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe

