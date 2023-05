Der Mai ist gekommen und hat viele Erlebnisveranstaltungen im Gepäck…

(wS/hi) Hilchenbach 03.05.2023 |

Waldbaden für die Familie

Am Samstag, 6. Mai findet um 11:00 Uhr das Waldbaden für die ganze Familie statt. Unter dem Motto “Den Wald neu entdecken mit Kinderaugen“, lädt die Seminarleiterin für Waldbaden, Stille- und Naturtherapie, Catharina Womelsdorf zu dieser dreistündigen Erlebniswanderung ein.

Die Kosten betragen 10,00 Euro für Erwachsene, Kinder sind kostenlos.

Der Treffpunkt ist am Hotel Haus am Sonnenhang.

Anmeldungen nimmt Catharina Womelsdorf per E-Mail an kontakt@praxis-womelsdorf.de oder Mobil unter 01522 953 4646 entgegen.

Weitere Informationen: www.praxis-womelsdorf.de.

Hinweis: Wetterangepasste Kleidung wird empfohlen.

Wisent Wildnis Erlebnistour

Am Samstag, 6. Mai findet um 12:00 Uhr die geführte Vespa-Tour inklusive Rangerführung und Imbiss in der Wisenthütte statt.

Die Tour dauert insgesamt ca. 6 Stunden.

Die Kosten betragen 79,00 Euro pro Person (inkl. Rollermiete, Eintrittsgelder, Führung und kleiner Mahlzeit).

Weitere Informationen sowie die Anmeldung erfolgt unter: www.vesprima.deGemeinsam Heimat erleben! Geführte Vespa-Tour

Am Sonntag, 7. Mai findet um 11:00 Uhr die geführte Vespa-Tour mit Besichtigung und Führung verschiedener regionalen Sehenswürdigkeiten statt.

Die Tour dauert insgesamt ungefähr 6 Stunden. Die Kosten betragen 69,00 Euro pro Person (inkl. Rollermiete, Führung und kleiner Mahlzeit).

Weitere Informationen sowie die Anmeldung erfolgt unter: www.vesprima.de

Internatsmuseum Stift Keppel Allenbach am Sonntag, 7. Mai 2023

Wie haben die jungen Damen um 1900 im Internat Stift Keppel gelebt? Im Internatsmuseum könnt ihr in diese Zeit abtauchen und allerlei über das Leben der damaligen Schülerinnen erfahren. Die Führung mit Dorothea Jehmlich beginnt um 14:00 Uhr.

Die Anmeldung erfolgt unter: Frau Jehmlich r-jehmlich@t-online.de oder 02733-3281. Kosten bestehen keine, aber um eine Spende zugunsten des Internatsmuseums wird gebeten.

Hinweis: Führungen für Kleingruppen bitte nach Voranmeldung.

Musikalischer Sonntag auf Gut Ahe: Ebener Musikanten aus Rhode

Ebenfalls am Sonntag, 7. Mai findet von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr ein musikalischer Sonntag auf Gut Ahe statt. Für das leibliche Wohl ist bereits ab 12:00 Uhr gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wo: Landgasthof/Café Gut Ahe, 57399 Kirchhundem-Ahe.

Mein Freund, der Baum – Baumerleben für Familien

100 Jahre am selben Ort und doch haben uns die Bäume so viel zu erzählen.

Mit Ranger Matthias Speck geht es auf einen Streifzug durch den Wald. Sonntag, 7. Mai findet ab 14:00 Uhr die zweieinhalbstündige Themenwanderung mit dem Ranger Matthias Speck statt.

Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Siegquelle, 57072 Netphen-Walpersdorf.

Eine Anmeldung ist aufgrund der Mindestteilnehmerzahl unter

matthias.speck@wald-und-holz.nrw.de oder unter Tel. 0171/5871483 erforderlich. Kosten betragen 8,50 Euro/Erwachsene, Kinder bis 18 Jahre frei.

Landwirtschaftsmuseum Hadem

Das kleine Landwirtschaftsmuseum in Hilchenbach- Hadem (Auf dem Falschet

1) lädt am Sonntag, 14.Mai zwischen 14:00 und 17:00 Uhr zu einem Besuch ein. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Kammermusik mit Streichen der Philharmonie Südwestfalen – Streicher im Turm

Im Turmzimmer findet am Sonntag, 14. Mai das Kammerkonzert „3 Instrumente, 6 Hände und 12 Saiten – von Boccherini bis Piazzolla durch verschiedene Epochen. und das alles mitten im Wald!“ mit den Musikern der Philharmonie Südwestfalen ab 17:00 Uhr statt.

Der Eintritt beträgt 18,00 Euro, ermäßigt 10,00 Euro. Kartenvorverkauf über den Gebrüder-Busch-Kreis, die Touristik-Information und allen ProTicket Vorverkaufsstellen oder an der Tageskasse.

Diese und viele weitere Erlebnisveranstaltungen sind unter www.hilchenbach.de/Tourismus/Führungen&Veranstaltungen/Erlebnisführungen zu finden. Der dazu passenden Flyer ist in der Touristik-Information, im Rathaus oder als download-Dokument erhältlich.