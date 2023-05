Glück im Unglück: Motorradfahrer nach Unfall nur leicht verletzt

(wS/red) Buschhütten / Obersetzten 22.05.2023 Am Montagmorgen befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer die Buschhütter Straße von Obersetzen in Richtung Buschhütten. In einem Kurvenbereich kam ihm auf Höhe des dortigen Sportplatzes ein Transporter entgegen, der Motorradfahrer kam zu Fall und prallte gegen den VW-Transporter. Wie durch ein Wunder wurde der Krad-Fahrer nur leicht verletzt. Wer in diesem Fall als Schuldiger geführt wird, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, da beide Fahrzeugführer angaben, dass der jeweils andere zu schnell war.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier