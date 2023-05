Bad Berleburg: VAMED präsentiert modernes Angebot im Gesundheitswesen – Moderne medizinische Versorgung auf dem Land

(wS/bb) Bad Berleburg 04.05.2023 | Als Gesundheits- und Kurstandort verfügt die Stadt der Dörfer über ein vielfältiges Angebot. Fest etabliert ist Bad Berleburg als Klinik-, Reha- und Kurstandort. Denn mit den beiden VAMED-Kliniken – der Rehaklink und dem Akutkrankenhaus – ist die Patientenversorgung vor Ort auf eine breite Basis gestellt. Im Rahmen der Gesundheitswochen von BLB-Gesund stellt sich VAMED am Mittwoch, 10. Mai, von 16 bis 19 Uhr im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg mit seinem umfassenden Angebot vor.

„Moderne medizinische Versorgung auf dem Land“

„Die Patientenversorgung wandelt sich kontinuierlich. Vor allem die robotik-gestützte Therapie und minimalinvasive Operationsverfahren werden weiter auf- und ausgebaut. Unsere medizinische Versorgung, die Fort- und Weiterbildung und auch unsere apparative Ausstattung können sich im Vergleich zu Kliniken in urbanen Räumen absolut sehen lassen“, erklärt Antje Gröpl-Horchler.

Die Referentin für Unternehmenskommunikation der VAMED-Klinik weiß um die Herausforderungen für medizinische Versorgung im ländlichen Raum – sieht selbige in der Stadt der Dörfer aber nachhaltig gut aufgestellt. „Unsere Mitarbeitenden stehen mit Herzblut hinter ,ihrer‘ Klinik und identifizieren sich damit in hohem Maße. Das ist für unsere Gesamtentwicklung von zentraler Bedeutung“, betont Anje Gröpl-Horchler.

Die Rehaklinik genieße derweil vor allem in der Psychosomatik, der Neurologie und im Bereich Hörstörungen, Tinnitus und Schwindel überregionales Renommee. „Wir wollen zeigen, dass die Medizin vor Ort von und für Wittgensteiner gemacht wird – auf hohem Niveau, das wir weiter ausbauen wollen“, sagt Antje Gröpl-Horchler. Im Rahmen des VAMED-Aktionstags von Akut- und Rehaklinik präsentieren sich die medizinischen Einrichtungen daher mit ihrem umfassenden Angebot (siehe Infobox).

INFOBOX

Aktionsstände, Vorträge und zahlreiche Ansprechpartnerinnen und -partner: Unter dem Motto „Moderne medizinische Versorgung auf dem Land“ präsentieren sich die VAMED-Akut- und Rehaklinik am Mittwoch, 10. Mai, von 16 bis 19 Uhr im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg. Und dies mit einem umfassenden Programm.

Die Rehaklinik ist mit folgenden Angeboten vor Ort:

Back-Check – Rückendiagnostik mit modernen Therapiegerät

Familiale Pflege – Schulung von pflegenden Angehörigen

Fachvorträge:

Prof. Anette Weber, Chefärztin Hörstörungen, Tinnitus und Schwindel: Tinnitus (16 Uhr)

Dr. Monika Koch, Chefärztin Orthopädie: Bandscheibenvorfall (16.30 Uhr)

Dr. Dietmar Schäfer, Chefarzt Neurologie: Parkinson (17 Uhr)

Info-Counter

Das Akutkrankenhaus hält folgendes Programm parat:

Diagnostische Radiologie: Befundbilder – Ermitteln Sie die richtige Diagnose

Ballons, Stents, Herzkatheter und Co.: Was genau passiert eigentlich im Herzkatheterlabor?

Operationssets, Netze, OP-Instrumente – den Chirurgen über die Schulter schauen

AMIS und MyKnee: Die neuen Endoprothetik-Verfahren kennenlernen

Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug – Einblicke in die Notfallversorgung in Bad Berleburg

Vorträge:

Dr. Adegoke Fagbemi, Leitender Oberarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie: Proktologie (17.30 Uhr)

Roland Ferling, Leitender Oberarzt Spezielle Schmerztherapie und Palliativmedizin: Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht (18 Uhr)



Professionalität und Empathie – so sieht die moderne medizinische Versorgung in Bad Berleburg aus. Foto: VAMED-Rehaklinik