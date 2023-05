Neue Globus-Markthalle in Siegen eröffnet: Kunden sind begeistert von der neuen Filiale

(wS/red) Siegen 11.05.2023 | Am 11. Mai 2023 wurde die neue Globus-Markthalle in Siegen eröffnet und sorgte bei den Kunden für großen Andrang. Schon viele Minuten vor der Eröffnung hatten sich zahlreiche Kunden mit Einkaufswagen vor dem Eingang eingefunden, um einen ersten Eindruck von dem neuen Markt zu bekommen. Die Vorfreude war groß, schließlich bietet die Markthalle eine Verkaufsfläche von rund 7700 Quadratmetern und verspricht ein besonderes Einkaufserlebnis.

Um 7.50 Uhr erfolgte dann der offizielle Banddurchschnitt, unter dem Applaus der zahlreichen Mitarbeiter wurden die Eingangstüren geöffnet. Auf der Eiserfelder Straße kam es im Laufe des Morgens sogar zu längeren Staus, was zeigt, wie groß das Interesse der Bevölkerung an dem neuen Markt ist.

Die Eröffnung der neuen Globus-Markthalle in Siegen ist jedoch nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter ein besonderes Ereignis. Die rund 130 ehemaligen Real-Mitarbeiter wurden nach Angaben von Globus allesamt übernommen und in den zurückliegenden Monaten in anderen Globus-Standorten geschult und mit dem Unternehmen vertraut gemacht. Mit der Eröffnung des neuen Marktes wurden zudem 114 zusätzliche Arbeitsplätze an der Eiserfelder Straße geschaffen.

Besonders stolz ist Globus auf die hauseigene Herstellung vor Ort, die den Markt noch Mitarbeiter-intensiver gemacht hat. Das Herzstück des Marktes bildet die Herstellung der Waren in der Bäckerei, der Metzgerei und dem Restaurant. Eine Besonderheit dabei: In der gläsernen Produktion können Kunden künftig den Mitarbeitern über die Schulter gucken und sich davon überzeugen, dass die Waren frisch und vor Ort hergestellt werden.

„Wir bieten mehr“, verspricht Marktleiter Stefan Kristkeitz bei der Eröffnung erneut und betont damit, dass die Kunden in der neuen Globus-Markthalle in Siegen ein besonderes Einkaufserlebnis erwartet. Auch Siegens erste stellvertretende Bürgermeisterin Angela Jung zeigte sich begeistert von der Eröffnung und betonte, dass die Markthalle auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger eingeht. Außerdem sei die Eröffnung des Marktes ein Beweis dafür, dass Siegen als Standort attraktiv ist.

Insgesamt hat der Bau der neuen Globus-Markthalle in Siegen rund anderthalb Jahre gedauert und dabei einige Unwägbarkeiten wie einen Bombenfund im Juli des vergangenen Jahres mit sich gebracht. Doch am Ende hat sich die Arbeit gelohnt, denn die Eröffnung des neuen Marktes in Siegen sorgt nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei den Mitarbeitern für Begeisterung.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

