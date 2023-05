Neues Ladenlokal in Büschergrund – KibüWürze: Wo Genuss und Lebensfreude Hand in Hand gehen

(wS/red) Freudenberg 10.05.2023 | Genuss ist Lebensfreude!

Diesem Credo immer treu geblieben ist Ursula Kirchenbüchler (Spitzname Kibü) seit 10 Jahren mit Ihrem Gewürzhandel KibüWürze. Jetzt im 10. Geschäftsjahr ist KibüWürze sesshaft geworden. Das neue Ladenlokal in der Mühlenstraße 38 in Freudenberg-Büschergrund lädt ein, in gemütlicher Atmosphäre die Welt von hochwertigen Kräutern, Gewürzen, Gewürzmischungen, Kräutern und Tee zu entdecken.

Ein besonderes Highlight im Sortiment ist der französische geräucherte Knoblauch, den Ursula Kirchenbüchler immer persönlich in der Nähe von Arleux in Nordfrankreich bei einer Bauernfamilie abholt. Dieses Traditionsprodukt ist einzigartig und wird durch das Räuchern lange haltbar gemacht. Der Knoblauch hat einen wunderbaren Geschmack, der jeden Knoblauchliebhaber begeistern wird. Die neue Ernte des französischen geräucherten Knoblauchs ist wieder ab Mitte Juli verfügbar. Vorbestellungen werden schon jetzt entgegengenommen.

Ebenfalls aus Frankreich stammen die Olivenseifen vom Traditionsunternehmen Marius Fabre. Die reine mit ausschließlich natürlichen Zutaten hergestellte Olivenseife gibt es sowohl als Feinseifen mit natürlichen Düften oder als schwarze Olivenseife, die ideal für die Reinigung im Haushalt und Garten geeignet ist.

Ein Besuch im gemütlich eingerichteten Ladenlokal von KibüWürze lädt zum Verweilen auf dem roten Sofa ein. Ursula Kirchenbüchler nimmt sich Zeit und gibt gerne Tipps zur Zubereitung, verrät Kniffe in der Küche und hat für ausgewählte Gewürze ihre eigenen Rezepte zur Hand.

Besuchen können Sie KibüWürze auch weiterhin auf Märkten an Wochenenden.

Aktuelle Termine und alle Infos zum Laden sowie den Online-Shop finden Sie unter www.kibüwürze.de