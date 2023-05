Rothaarbad-Team steht in den Startlöchern: Freibad öffnet im Mai

(wS/red) Bad Berleburg 12.05.2023 | Das Freibad auf dem Stöppel in Bad Berleburg ist startklar für die Sommersaison – zumindest technisch. Denn die Vorbereitungen sind abgeschlossen, einzig das Wetter lässt zu wünschen übrig. „Die Technik und die Außenanlage wurden für die neue Saison fitgemacht, das Springerbecken ist bereits gefüllt und in das Wellenbecken läuft Wasser ein. Die Becken werden in der kommenden Woche betriebsbereit sein.

Wir könnten dann loslegen – angesichts der derzeitigen und angekündigten Witterung haben wir uns aber bewusst entschieden, damit noch etwas zu warten“, erklärte Manuel Spies. Der Betriebsleiter des Rothaarbades verriet, dass der geplante Saisonstart für das Freibad nun für Samstag, 20. Mai, vorgesehen ist. „Sollten sich die Temperaturen deutlich verbessern, eröffnet das Freibad gegebenenfalls auch früher“, sagte Manuel Spies.

Das Rothaarbad wird unter anderem im Internet unter www.rothaarbad.de entsprechend informieren. An der Kasse des Bades hat bereits der Vorverkauf der beliebten Saisonkarten begonnen. Die Partner für den Betrieb des Kiosks stehen ebenfalls in den Startlöchern.

Das Freibad wird täglich von 10 bis 19 Uhr zusätzlich zum Hallenbad geöffnet sein. An besonders besucherstarken Tagen wird die Öffnungszeit nach Möglichkeit abends verlängert – wie schon im Vorjahr mehrfach geschehen. In dieser Saison findet auch das Frühschwimmen im Freibad wieder bei jeder Witterung statt – jeweils mittwochs von 6 bis 10 Uhr. Möglich ist dies, weil eine vakante Stelle bereits seit Anfang April im Rothaarbad wiederbesetzt ist.

Eine weitere Mitarbeiterin ist Anfang Mai erfolgreich von der Meisterschule zurückgekehrt und ab August beginnt ein Azubi seine dreijährige Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Ausbildungsbetrieb Rothaarbad. Zudem steht zur Unterstützung ein Team an Aushilfen bereit. Allerdings ist das regnerische Wetter mit ungewöhnlich kalten Temperaturen für die meisten Freibadbesuchenden derzeit wenig attraktiv.

