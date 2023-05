TuS Ferndorf: Mit dem Flow aus dem Hildesheim-Spiel geht es nach Krefeld

(wS/red) Ferndorf/Krefeld 05.05.2023 | Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich

Nach dem grandiosen Heimsieg gegen den HC Eintracht Hildesheim will der TuS Ferndorf nachlegen und versuchen, das Auswärtsspiel in der Glockenspitzhalle in Krefeld auch zu gewinnen. Dass dies ungleich schwerer sein wird, wie gegen Hildesheim , ist sicherlich jedem Spieler, Trainer, Vereinsmitglied und Fan schon klar. Der Druck kann hier aber nur auf Krefeld lasten, denn die haben durchaus noch eine Chance auf den Aufstieg. Gut, Vinnhorst und Aue werden da eigentlich höher eingestuft, aber alle haben schon gepatzt und man soll ja bekanntlich den Tag nicht vor dem Abend loben.

Aue hat an diesem Wochenende spielfrei und wenn Krefeld gewinnt, könnten sie, wenn die Torausbeute stimmt, auf Tabellenplatz 2 klettern. Und den könnten sie dann einige Zeit halten, denn am darauffolgenden Wochenende spielt Tabellenerster Vinnhorst auswärts gegen den aktuell Tabellenzweiten Aue und wie schwer es ist, in Aue zu gewinnen, ist hinreichend bekannt, der Ausgang ist somit völlig offen.

Ferndorf will weiterhin begeistern und den Flow aus dem Spiel gegen Hildesheim nach Krefeld transportieren. Sie haben nichts zu verlieren und reisen auch mit Josip Eres, dem drittbesten Torschützen der Play-offs an.

Und sie werden eine proppenvolle Halle vorfinden, denn bis Donnerstag waren schon über 1300 Tickets verkauft worden und eine zusätzliche Tribüne ist dafür auch noch geöffnet worden, das ist nicht immer der Fall. Coach Mark Schmetz rechnet sich ja auch noch Chancen auf den Aufstieg in die 2. Liga aus, denn sein Team ist besser gestartet als erwartet. Und eine Niederlage gegen Ferndorf würde diese Hoffnungen wohl zerstören. Rückblickend hat Krefeld nicht viel gegen Ferndorf ausgerichtet, das letzte Aufeinandertreffen im kleinen Derby war ein Vorbereitungsspiel im vergangenen Jahr, die HSG verlor es in eigener Halle mit 27:33. Dieses und auch noch andere Spiele sehen die Krefelder als „noch offene Rechnungen“ an und werden alles daransetzen, die Punkte in der Glockenspitzhalle zu behalten.

Mark Schmetz warnt davor, die Ferndorfer zu unterschätzen, er schätzt sie als eine starke Mannschaft mit einem starken Rückraum auf allen Positionen ein. Sie wollen versuchen, mit einer 5/1-Abwehr den Spielaufbau des TuS zu stören und erwarten eine bärenstarke Truppe, die da aus Ferndorf anreist.

Dabei sein werden mit Sicherheit auch etliche TuS-Fans, die sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen wollen.

Robert Andersson und seine Jungs wollen alles versuchen und sie wollen die gleiche Leistung, die gleiche Power und die gleiche Kampfkraft auf die Platte bringen, mit der sie die Niedersachsen aus der Stählerwiese gefegt haben. Krefeld spielt mit 6/0 und 5/1 Abwehr-Varianten und Andersson erwartet auch nicht, in Krefeld auf einen Gegner zu treffen, der gerne 7 gegen 6 spielt, so wie es Braunschweig über 60 Minuten getan hat.

Er schätzt die Krefelder als eine Team mit einer hohen Qualität und einer guten Offensive ein und erwartet ein enges Spiel mit offenem Ausgang. Mattis Michel, Linus Michel und Paul Schikora fallen weiterhin aus. Ebenso Valentino Duvancic, er hatte gestern einen MRT-Termin, näheres ist derzeit nicht bekannt. Rene Mihaljevic macht sehr gute Fortschritte und entgegen aller Erwartungen macht der Heilungsprozess riesige Fortschritte, er ist sogar schon ins Mannschaftstraining eingetreten, wird aber am Samstag noch nicht wirlich spielen können. Andersson schließt es aber für den Rest der Play-offs nicht aus. Dann sehen wir ihn ja vielleicht beim Heimspiel gegen Hanau oder sicherlich beim Auswärtsspiel gegen seinen Exverein TV Emsdetten, drücken wir ihm die Daumen.

Ebenso werden wir wegen der Verletzten Leander von Mende wiedersehen, er hat in den bisherigen 2 Spielen mit Kampfkraft überzeugt und auch Tore erzielt.

Robert Andersson und seine Jungs haben in der kommenden Woche spielfrei, ihr nächstes Spiel ist erst am 18. Mai. Freizeit etc. wird es für die Jungs deswegen nicht geben, das Training wird wie bisher fortgesetzt, lediglich am Wochenende kann die Mannschaft dann ausspannen.

So, dann freuen wir uns alle auf ein spannendes Spiel in Krefeld und hoffen auf ein gutes Ergebnis mit keinen Verletzten.

Geleitet wird diese garantiert spannende und offene Begegnung vom Schiri-Brüderpaar Matthias und Sebastin Klinke aus dem Bundesligakader.

Und wie heißt es immer bei uns:

DAS IST FERNDORF – DAS BIST DU

