3 neue Rettungssanitäter/Innen im DRK-Ortsverein SiegenNord / Ausbildung im Ehrenamt

(wS/red) Siegen 08.06.2023 Der DRK Ortsverein Siegen-Nord gratuliert Rotkreuzleiterin Gitti Flegler, seiner Kameradin Justine Schneider und seinem Kameraden Christof Freimann zur bestandenen Prüfung als RettungssanitäterIn. Nach jeweils 65 Stunden Theorie in puncto Rettungshelfer, 70 Stunden Theorie in puncto Rettungssanitäter in der Berufsfachschule des DRK Kreisverbands Olpe, 160 Stunden bzw. 4 Wochen Praxis auf einer Rettungswache und 160 Stunden bzw. 4 Wochen

Praxis in einer örtlichen Klinik, konnten die drei in der letzten Märzwoche ihr Erlerntes zum Besten geben. Von Mittwoch bis Freitag standen dann die schriftliche, die praktische und die mündliche Prüfung auf dem Plan, die von allen dreien souverän abgeschlossen werden konnte.

Im Rahmen ihrer Ausbildung standen u.a. rechtliche und einsatztaktische Grundlagen und Strukturen des Rettungsdienstes sowieGrundlagen der Physiologie und Anatomie und der allgemeinen Krankheitslehre auf dem Stundenplan. Außerdem wurden ihnen grundlegende Inhalte und Maßnahmen der Notfallmedizin vermittelt. Auf dem praktischen Lehrplan standen u.a. die Anwendung von Notfalltechniken und Maßnahmen sowie vor allen Dingen das Praxis- und Fallbeispieltraining.

Wie reagiere ich schnell und richtig in einem Notfall, Wie reagiere ich bei einem Schlaganfall,

Herzinfarkt o.ä.? Vor allem in praktischen Übungen sowie im Rahmen des praktischen Ausbildungsteils auf der Wache und in der Klinik, werden angehende Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter auf alltägliche und weniger alltägliche Notfallsituationen vorbereitet, um am Ende ihrer Ausbildung und nach absolvierter Prüfung professionell und routiniert reagieren können, um letztlich zu Lebensrettern zu werden und als solche den DRK Ortsverein Siegen-Nord bei Sanitätswachdiensten und Einsätzen seines ehrenamtlichen RTWs (Rettungswagen) fachkundig zu unterstützen.

Für ihre bestandenen Prüfungen bekamen Gitti Flegler, Justine Schneider und Christof Freimann als kleines Geschenk eine Taschenlampe für ihre künftigen Einsätze von Rotkreuzleiter Thorsten Weil überreicht.

Interesse an ehrenamtlichen Engagement beim DRK Ortsverein Siegen-Nord? Weitere Informationen per Email unter info@drk-siegen-nord.de oder auf www.drk-siegen-nord.de

