„… und plötzlich tauchte ein Marder auf“ – Unfall auf der Weidenauer Straße endet glimpflich

(wS/red) Siegen 09.06.2023 | Am späten Donnerstagabend ereignete sich gegen 23:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Weidenauer Straße, als ein PKW VW von Geisweid kommend in Richtung Weidenau unterwegs war. Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass plötzlich ein Marder die Straße überquert habe. Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern und dessen Leben zu retten, wich der Fahrer aus, verlor jedoch dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug .

Der PKW kam von der Straße ab, prallte mit der Front nach links in den Grünstreifen und drehte sich dabei um 180 Grad. Glücklicherweise blieben sowohl der Marder als auch alle Insassen des Fahrzeugs unverletzt. Umgehend wurden der Rettungsdienst, die Polizei sowie die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsmittel des Fahrzeugs.

Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsarbeiten kam es zwischen Geisweid und Weidenau zu leichten Verkehrsbehinderungen, die etwa 30 Minuten lang andauerten. Der PKW VW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de