B62/L562: Sperrungen wegen Reinigungsarbeiten in Ziegenberg- und Wellersbergtunnel nächste Woche

(wS/str) Siegen 20.06.2023 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt in der nächsten Woche die turnusmäßigen Reinigungen im Ziegenbergtunnel (B62/HTS) und im Wellersbergtunnel (L562) in Siegen durch. Dafür werden für jeweils eine Nacht von 21 Uhr bis 6 Uhr Tunnelsperrungen notwendig.

Der Ziegenbergtunnel wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.06./29.06.) in beide Richtungen gesperrt. In der darauf folgenden Nacht von Donnerstag auf Freitag (29.06./30.06.) ist der Tunnel in Fahrtrichtung Kreuztal gesperrt. Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.

Im Anschluss daran wird der Wellersbergtunnel in der Nacht von Freitag auf Samstag (30.06./01.07.) gereinigt, hierfür wird die Fahrspur in Fahrtrichtung Freudenberg gesperrt. Die Fahrspur in Richtung Siegen Stadtmitte bleibt befahrbar. Umleitungstrecken über Geisweid und die A45 werden ausgeschildert.

Die Reinigungsarbeiten sind notwendig, damit die Entwässerungseinrichtungen weiterhin funktionsfähig bleiben und somit auch die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Die Reinigung des Bühltunnels unter Vollsperrung erfolgt Mitte Juli.