CDU Wilnsdorf spendet 1.000€ an den Wilnsdorfer Pflegekreis

(wS/kg) Wilnsdorf 16.06.2023 | Einen Spendenscheck von 1.000€ konnten Mitglieder der CDU Wilnsdorf in der vergangenen Woche an den Wilnsdorfer Pflegekreis übergeben. „Diese runde Summe, 400€ aus einer Spendenaktion mit Waffeln für den Spender, den die Ortsunion in Wilnsdorf in den Räumlichkeiten von REWE Dreysse sammeln konnte, sowie Gelder, gesammelt bei einer Mitgliederversammlung der Partei, sollen der Unterstützung der Aktivitäten und des Angebotes des Pflegekreises dienen“, so die Mitglieder der CDU.

Mit Dank nahmen die Vertreter des Pflegekreises den Betrag entgegen. „Die letzten Jahre der Pandemie und die allgemein gestiegenen Kosten haben deutliche Spuren hinterlassen, so dass wir diese Gelder sehr gerne im Interesse der Hilfesuchenden weiter verwenden wollen“, so Klaus Grünebach (Sprecher des Pflegekreis Wilnsdorf). „Wir finanzieren uns zu einem großen Teil im Interesse unserer Klienten über Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Das Spendenaufkommen hat aber leider in den vergangenen Jahren deutlich nachgelassen, was Spuren hinterlassen hat, so dass diese Spende sehr gut tut“.

Die CDU wird auch weiterhin den Pflegekreis nach dem Motto „Immer eine gute Möglichkeit“ unterstützen, so die Mitglieder. Auch die Spendenaktion wird nicht die letzte in diesem Jahr gewesen sein.



