Judofreunde Siegen – Lindenberg e. V.: Jolina und Michelle mit nächstem Titel in der Tasche

(wS/jf) Siegen 06.06.2023 | Weiter ging es mit der Erfolgstour von Michelle Ens und Jolina Sening. Die beiden Judoka vom Siegener Lindenberg bleiben in der Altersklasse U13 in ihren Gewichtsklassen das Maß der Dinge.

Bei den Westfalenmeisterschaften starteten in Lünen die Qualifizierten der Judo-Bezirke Arnsberg, Münster und Detmold. In den Gewichtsklassen bis 33kg und bis 36 kg siegten die Bezirksmeisterinnen Jolina Sening und Michelle Ens unangefochten den Westfalenmeistertitel In der Gewichtsklasse bis 33 kg startete die Bezirksmeisterin Jolina Sening gegen die Vizemeisterin des Bezirks Münster.

Emelie Derksen mit einem Sieg nach nur mal 23 Sekunden und stand im Semifinale. Hier setzte sie sich mit einer Außensichel durch und stand im Endkampf. In diesem Finale wurde ihr alles abverlangt, denn erst 20 Sekunden vor Ende konnte sie Svea Ising vom TSC Eintracht Dortmund im Bodenkampf in Rückenlage bringen in den Titel mit einem Haltegriff besiegeln.

Michelle Ens, wie gewohnt in der Gewichtsklasse bis 36 kg stand Jolina in nichts nach. Nach nur vier Sekunden lag in der Auftaktbegegnung ihre Gegnerin Valentin Thomas (TuRa Bergkamen) bereits am Boden. Michelle siegte mit Hüftwurf. In Runde zwei ging die Siegenerin schnell in Führung, doch Lisa Blaak vom TuS Iserlohn wurde stärker. Michelle verstand es die Angriffe abzuwehren und siegte letztlich mit Haltegriff. Im Halbfinale lief es dann wieder einfacher. Nach 10 Sekunde stand die Grün-Orangegurtträgerin im Finale. Das gewann sie mit Kampfrichterendscheid als deutlich Aktivere mit den meisten Aktionen in Stand und Bodenkampf.

Michelle Ens und Jolina Sening v.l.